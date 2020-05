Ascultă noua piesă Cigarettes After Sex, "You're All I Want" - AUDIO

Grupul dream-pop a lansat piesa "You're All I Want", o creație meditativă și melancolică, așa cum și-a obișnuit până acum fanii. Te invităm să o asculți.

Perioada de carantină nu mai pare atât de greu de suportat când Cigarettes After Sex ne prezintă muzică nouă. Trupa americană tocmai ce a lansat "You're All I Want", și sperăm că este prima piesă dintr-o lungă serie de lansări ce ne vor bucura în 2020.

Melodia este scrisă de solistul trupei, Greg Gonzalez, produsă și înregistrată tot de acesta. "You're All I Want" a fost înregistrată în Mallorca în 2017, și lansată pe 26 mai 2020, prin Partisan Records. Nu se cunoaște momentan dacă noua piesă este un single de sine stătător sau dacă face parte parte dintr-un viitor album.

Ascultă "You're All I Want" - Cigarettes After Sex

Cel mai recent album de studio lansat de Cigarettes After Sex este "Cry" (2019). Înainte de acesta a fost "Cigarettes After Sex", lansat în 2017, marcând albumul de debut.

Cigarettes After Sex a luat naștere în El Paso, Texas în 2008. Acolo solistul Greg Gonzalez a înregistrat primul său EP, "I", în căminul Universităţii din Texas. Aşa s-au născut piese ca "Nothing's Gonna Hurt You Baby", "I'm a Firefighter", "Dreaming of You" şi "Starry Eyes". În 2015, solistul s-a mutat în New York, unde trupa a compus piesa "Affection", dar și un cover după REO Speedwagon la piesa "Keep On Loving You".