The Motans a lansat o nouă piesă emoționantă - "Întâmplător"

The Motans revine în atenția fanilor cu o nouă piesă, ce se va găsi pe viitorul album. "Întâmplător" este o melodie emoționantă ce vorbește despre iubire, dor și despărțire. O poți asculta în articol.

Versurile sunt pline de sensibilitate, în registrul cu care artistul și-a obișnuit deja fanii. Muzica și versurile sunt compuse de Denis Roabeș, producția e realizată de Marcel Botezan, Sebastian Barac, iar de mix și mastering s-a ocupat Marcel Botezan.

De asemenea, Denis a lansat și "Intro" – prima piesă de pe noul album, care surprinde sunetul liniștitor pe care îl face o pisică atunci când toarce, o abordare neobișnuită, dar originală. Artistul urmează să mai lanseze două piese de pe noul album, al cărui nume rămâne încă o surpriză.

"Eu știu că un intro este un lucru de început. Dar cu toții știm deja că felinele fac mereu ceea ce vor. Prin urmare, deși au fost lansate deja nouă piese de pe cel de-al doilea album The Motans, vă prezint astăzi intro-ul albumului... nu, nu vă spun numele încă. În perioada următoare veți putea să vă bucurați de ultimele trei piese de pe acest album", a spus Denis.

The Motans este Denis, un tânăr din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim. Prima piesă lansată a fost "Versus". Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend", dar și una dintre cele mai îndrăgite piese ale verii, "August", au propulsat The Motans printre numele cele mai apreciate ale industriei muzicale din România.

The Motans a lansat pe 7 martie 2018 albumul de debut "My Gorgeous Drama Queens". Printre piesele incluse pe disc se numără "August", "Nota de plată", "Versus", "Drama Queen", "Friend Zone", "1000RPM", dar și "Weekend", piesă lansată împreună cu Delia, care a depășit 27 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Printre cele mai recente single-uri lansate se numără "Înainte să ne fi născut", "Rămâi" feat. Delia și "Poem" feat. Irina Rimes, "Valuri Mari", "Bine Indispus" . Au înregistrat un succes notabil, atât în mediul digital, cât și pe radio, unde au ocupat poziții fruntașe.