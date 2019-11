Videoclipul "Bine Indispus" îl prezintă pe artist aflat într-o luptă interioară cu proprii demoni. Încă de la începutul clipului, în cadru apare tabloul cu Denis, inspirat de pictorul suprarealist René Magritte, care a devenit simbolul piesei "Înainte să ne fi născut".

Noul clip The Motans este dominat de imagini cu străzi întunecate, lumini difuze turcoaz, ceață și ploaie. Denis, vizibil turmentat, ajunge să aibă conflicte cu o gașcă de motocicliști și cu angajații unui bar, după ce bea pahar după pahar, ca într-un film tragi-comic.

"Sunt prea "Bine indispus" ca să mai fac orice comentariu. Las muzica să vorbească pentru mine", spune artistul.

The Motans este Denis, un tânăr din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim, în urmă cu 3 ani. Prima piesă lansată a fost "Versus". Colaborarea cu Delia pentru piesa "Weekend", dar și una dintre cele mai îndrăgite piese ale verii anului 2017, "August", au propulsat The Motans în rândul celor mai apreciate nume ale industriei muzicale din România.

Cele mai recente single-uri lansate de el, "Înainte să ne fi născut", "Invitat", "Rămâi" feat. Delia și "Poem" feat. Irina Rimes au înregistrat un succes notabil, atât în mediul digital, cât și pe radio, unde au ocupat poziții fruntașe.