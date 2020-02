Eurovision 2020: Ascultă cele 5 piese propuse pentru a reprezenta România

Ascultă cele 5 melodii propuse în finala Selecției Naționale pentru Eurovision 2020. Piesele vor fi votate în finala locală de pe 1 martie 2020, fiind compuse pentru Roxen, reprezentanta României din acest an.

Vineri, pe 21 februarie 2020, Televiziunea Națională a publicat cele 5 melodii propuse în finala Selecției Naționale pentru Eurovision 2020. Toate au fost compuse special pentru vocea reprezentantei desemnate - Roxen - în cadrul unui bootcamp care a generat inițial 9 melodii noi.

Piesa câștigătoare va fi desemnată pe 1 martie, în cadrul unui show televizat de la Buzău de postul public. Juriul naţional şi publicul, în proporţie egală de 50%, vor vota fiecare dintre momentele artistice propuse cu acest prilej. În caz de egalitate, publicul este cel care are ultimul cuvânt, voturile sale fiind cele decisive.

După audiție, te invităm să votezi melodia preferată în sondajul de la finalul articolului. Cele 5 piese sunt însoțite de clipuri cu versuri.

Roxen - Alcohol you

Piesa "Alcohol You" a fost compusă și produsă de Viky Red, un producător tânăr și foarte talentat, care a mai lucrat cu Mark Stam, AMI și Alina Eremia. Totodată, el este responsabil pentru producția piesei „Ce-ți cântă dragostea”.

"Roxen este extrem de talentată și e o bucurie să lucrezi cu ea. Pune suflet în tot ceea ce face și simte fiecare vers și linie ale pieselor pe care le cântă", a spus Viky Red.

Versurile melodiei "Alcohol You" a fost compus de Ionuț Armas și Breyan Isaac. Breyan Isaac este cântăreț, compozitor, producător și pianist american. De-a lungul carierei sale, a colaborat cu artiști precum David Guetta, Flo Rida, Pitbull, Wiz Khalifa, Nicki Minaj, Charlie Puth, G-Eazy, Waka Flocka Flame, Lecrae. A câștigat un premiu Grammy pentru cel mai bun album reggae, pentru contribuția sa la piesa “Stony Hill”, a lui Damian Marley.

"Alcohol You are foarte multe emoții și sentimente, trebuia să fac parte din această compoziție. Sentimentul din spatele piesei este dat de nostalgie, iar eu rezonez cu acesta. Roxen transmite extraordinar această piesă și emoția din ea", a declarat Breyan.

Roxen - Storm

De linia melodică și de producția piesei s-a ocupat tot Viky Red. "Storm" a fost scrisă și compusă de Minelli (celebră pentru "Mariola"), cântăreață, compozitoare și textieră din România, care și-a început cariera artistică în trupa Wassabi, ulterior colaborând cu nume importante din industrie.

"Toată această perioadă a fost o provocare, una extrem de creativă și productivă în același timp. Cred că Storm i se potrivește lui Roxen ca o mănușă, are forță, are emoție. Însă, în final, important este să meargă la Eurovision cu cea mai bună variantă dintre cele cinci și să reprezinte cât mai bine România pe scena de la Rotterdam", a spus Minelli.

Roxen - Beautiful Disaster

"Beautiful Disaster" este scrisă și produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac și Julie Frost - producători de talie internațională, câștigători de premii Grammy și Golden Globe, care au colaborat cu artiști precum Madonna, Ed Sheeran, David Guetta, Nicki Minaj, Wiz Khalifa, Black Eyed Peas, Pitbull, Avicii și mulți alții.

Fiind un compozitor și producător versatil, Alexandru Cotoi a reușit să ajungă în fruntea topurilor de muzică pop, urban rock și dance, adunând peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube. Colaborarea cu Pitbull, Mohombi și Wisin pentru "Baddest girl in town" i-a adus un binemeritat Grammy pentru "Cel mai bun album de latin rock, urban alternative".

"Piesa Beautiful Disaster îți dă o stare specială, pe care nu o ai de multe ori. E deosebită, exprimă foarte multe lucruri, pe care doar astfel le poți înțelege și asimila", a spus Alex Cotoi.

Roxen - Cherry Red

"Cherry Red" a fost compusă de Sebastian Barac, Marcel Botezan, Costel Domințeanu, alături de Theea Miculescu, ce a scris și versurile. Marco & Seba au produs-o împreună cu Costel Domințeanu.

"Cherry Red îți dă o stare bună, e o piesă vie, care te face să visezi, să-ți dorești să fie vară tot anul și să fii liber", au declarat Marco & Seba.

Roxen - Colors

"Colors" este scrisă și produsă de Alexandru Cotoi, Breyan Isaac și Julie Frost.

"Sunt fericit că am putut contribui la tot procesul creativ pentru reprezentarea României la Eurovision. A fost o perioadă frumoasă, în care am compus, am lucrat foarte mult în studio, dar ne-am și distrat", a declarat Alex Cotoi.

"Roxen nu a încercat niciun moment să mă impresioneze sau să-mi intre pe sub piele, nu așa cum fac de obicei artiștii. Este specială din toate punctele de vedere, pentru mine a fost doar despre vocea ei", a spus Jodie Frost.

"Colors a pornit cu un vibe special încă de la începutul sesiunii, cu toții am știut că este o piesă deosebită, doar că nu știam exact pe mâinile cui va intra. Din fericire a fost Roxen. Ea a reușit să absoarbă fiecare parte din piesă. Colors este light & bright, e ca o adiere proaspătă", a completat Breyan Isaac.

Melodia României va intra în concurs pe 12 mai, în prima semifinală Eurovision Song Contest 2020 de la Rotterdam. Va concura mai întâi cu Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia, Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia și Ucraina.

Cele cinci piese interpretate de Roxen pot fi ascultate atât pe site-ul eurovision.tvr.ro cât şi pe canalul de YouTube al artistei, cu începere de la ora 20.00.

De la aceeaşi oră, principalul program de ştiri al TVR 1, Telejurnalul, va începe cu ştirea zilei: lansarea publică a celor cinci piese care intră în Selecţia Naţională Eurovision. Aşa cum s-a anunţat, în 1 martie, publicul şi juriul de specialitate vor decide care dintre cele cinci este cea mai bună piesă pentru a reprezenta România la concursul internaţional Eurovision din luna mai.

Ce rezultate a obținut România la Eurovision de-a lungul timpului

Tradiția prezenței României la Eurovision a început în 1994, cu piesa "Dincolo De Nori" interpretată de Dan Bittman. A fost prima participare a țării noastre în Marea Finală, rezultatul fiind locul 21. De atunci s-au însumat 20 de participări. Cel mai bun rezultat obținut de țara noastră a fost locul al treilea, atins de două ori: în 2005 la Kiev prin Luminița Anghel și Sistem ("Let Me Try"), dar și în 2010 la Oslo prin Paula Seling și Ovi ("Playing With Fire"). O altă clasare în TOP 5 a avut loc în 2006, Mihai Trăistariu ajungând pe locul al 4-lea la Atena cu "Tornero".

Din 2010, piesele României n-au mai prins un loc în TOP 10 până în 2017, când Ilinca și Alex Florea au terminat pe 7 cu melodia "Yodel It!". În ultimii doi ani, România nu a mai reușit să treacă de semifinale (The Humans - "Goodbye" - 2018, Ester Poeny - "On a Sunday" - 2019).