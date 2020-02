Katatonia a făcut o schimbare neașteptată de gen muzical, odată cu lansarea piesei "Lacquer". Aceasta lasă în urmă rock-ul progresiv, sunetul de doom și trece la un soi de trip-hop melancolic. Ascultă track-ul în articol și află când sosește noul LP al suedezilor.

Formația din Stockholm ne va vizita în acest an la Maximum Rock Festival, care are loc între 13 și 14 iunie la Arenele Romane din București. La festival vor mai urca pe scenă și Devin Townsend și Therion. Până atunci Katatonia va lansa albumul "City Burials", care ar trebui să vadă lumina zilei pe 24 aprilie 2020, prin Peaceville Records. Poate fi comandat pe CD, vinil și digital, deluxe Mediabook CD și LP.

Piesa "Lacquer" este o tranziție interesantă pentru Katatonia, care renunță la chitare și tobe, în favoarea unui fundal electronic. A trecut la trip-hop și la un sunet ce amintește de experimentele electronice întunecate ale celor de la Antimatter. Tristețea și încărcătura din glasul solistului au rămas neschimbate, chiar și în lipsa unui rock mai mușcător și a instrumentelor specifice.

Trupa suedeză se alătură altor grupuri curajoase care au schimbat brusc stilul, amintind de Ulver, care a făcut cea mai ciudată tranziție. Ei au trecut de la black la post rock și acum câțiva ani la synthpop. Cea mai inedită trecere din istoria muzicii metal a fost totuși cea Paradise Lost, care brusc pe "Host" au trecut la synthpop întunecat, care sună mai mult a Depeche Mode decât a death metal-ul cu care eram obișnuiți.

Înainte să "citim" totuși prea multe în noul single Katatonia, trebuie să luăm în calcul și promisiunile artiștilor. Aceștia au promis o reîntinerire a grupului, dar și o revenire la rădăcinile heavy metal. Vom auzi și elemente de rock progresiv, iar vocea lui Jonas Renkse ne va ghida printr-un peisaj dezolant al pierzaniei, visării.

"City Burials" are 11 piese și judecând după ce am auzit până acum, discul ar semăna cu materialul "Night Is the New Day" din 2009, minus chitară și percuție...