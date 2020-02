Prezentă în București, Lara Fabian și-a anulat concertul în ultimul moment

Cu mai puțin de 3 ore înaintea unui concert programat la Sala Palatului din capitală, Lara Fabian și-a anulat show-ul nefiind plătită de organizator.

În seara de 3 februarie, Lara Fabian urma să concerteze la Sala Palatului din București. Din păcate, cu mai puțin de 3 ori înaintea așteptatului concert, cântăreața le-a dat fanilor o veste tristă. A anulat show-ul din cauză că organizatorul nu își respectase obligațiile financiare. Era vorba de reprogramarea unui concert amânat din noiembrie 2019 din cauza unei boli.

Prezentă în București, Lara Fabian s-a fotografiat în fața hotelului și a explicat situația printr-un mesaj pe Facebook, disponibil mai jos. Nefiind plătită, a decis să anuleze concertul. Furioasă pe situația care potrivit ei nu era o premieră, cântăreața a declarat că nu poate închide ochii la un astfel de abuz și să continue acoperind cheltuielile cu echipa ei și desfășurarea concertului:

"Este o situație groaznică. Am încercat să continui, sperând că totul se va rezolva, dar doar s-a înrăutățit. Regret, dar am fost pusă în situația să nu mai pot continua. Acest lucru mi-a provocat stres și dureri enorme în ultimele luni, până în punctul în care am fost atât de bolnavă, încât fizic nu am putut să cânt ultima dată când am venit la București în decembrie", a declarat Lara Fabian. Ea a declarat că va acționa prin modalitățile legale pentru a se reîntoarce în fața fanilor români. (Pe 12 decembrie 2019 cântăreața participase la Pop Opera Concert în Craiova, n.r.)



Concertul era organizat de International Creative Talent Agency, care nu a transmis însă nicio informare cu privire la situația creată sau la modalitatea prin care fanii își vor putea recupera banii pe bilete. Prețurile variau de la 325 de lei la 600 de lei. Același organizator a retras de la vânzare evenimentul Larei anunțat la Cluj-Napoca pentru 14 ianuarie 2020, din cauza programului cântăreței la Vocea Franței, concurs în care Lara Fabian este antrenoare.

Cântăreața le transmisese fanilor un mesaj video în data de 31 ianuarie în așteptarea reîntâlnirii cu ei. În cadrul concertului, Lara Fabian ar fi urmat să susțină și un duet cu Horia Brenciu.

Lara Fabian a cântat în trei vizite la București: în 2014 (două show-uri sold-out la Sala Palatului), în 2014 și în 2016. Artista canadiană de origine belgiană a împlinit 50 de ani pe 9 ianuarie 2020, aniversarea fiind marcată prin turneul "50 World Tour", care promovează și "Papillon", al 14-lea material de studio din carieră și al 10-lea album în limba franceză.