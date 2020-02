Mariza va lansa un nou album în primăvara anului 2020

Mariza se întoarce în România pentru a susține un nou concert la Sala Palatului din București. Pe 7 martie 2020, la doar un an de la evenimentul susținut în aceeași locație, artista va încânta publicul cu piese cunoscute, dar și cu noile compoziții de pe albumul ce urmează să fie lansat. Concertul din București este un prilej pentru fani de a asculta în premieră noile piesele ale Marizei.

Prezența Marizei a devenit o constantă apreciată în ceea ce privește evenimentele artistice din România. Țara noastră i-a devenit atât de dragă artistei, încât revine cu plăcere de câte ori are ocazia:

"Este extraordinar! De când am venit în România prima dată, am tot încercat să îmi explic asta! Pe urmă am început să observ că avem atât de multe lucruri în comun. Nu doar sentimentul de DOR (...), dar şi limbile noastre au atât de multe în comun, stilul vostru de viață este și el similar cu cel al portughezilor.

Așa că mergând pe străzi - și e ceva ce îmi place să fac, ca să simt ritmul orașului, felul în care el respiră – gândeam: aș putea zice că sunt pe străzile din Lisabona ! Aș putea foarte bine și natural să trăiesc aici ca și acasă!", a declarat Mariza pentru Radiotopic.