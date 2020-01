Ozzy Osbourne are o piesă nouă cu Elton John

Ozzy Osbourne pregătește surprize mari pentru 2020. Potrivit soției sale, Sharon, acesta are în lucru multe piese noi, inclusiv o colaborare cu prietenul său, Elton John.

Sharon Osbourne a deconspirat planurile lui Ozzy pentru 2020 în cadrul show-ului ei televizat, "The Talk". După o mulțime de probleme de sănătate, ce i-au dat de mai multe ori peste cap turneul european, "The Prince of Darkness" este pregătit să recupereze din plin în 2020.

"Va fi muzică nouă și sună genial"

"[În 2020 vor urma] o mulțime de lucruri bune. Recuperare. El așteaptă să revină alături de fani, să continue să facă ceea ce iubește, adică să plece în turneu și să fie aproape de fanii săi. Și da, va fi muzică nouă și sună genial. Are toți prietenii săi alături de el. Are o piesă cu Elton. E atât de multă muzică faină. Se anunță lucruri grozave", a dezvăluit Sharon.

Ozzy a anunțat deja că în 2020 va lansa un nou album solo, intitulat "Ordinary Man", așa că piesa lui cu Elton John ar putea fi inclusă pe acest disc.

Elton și Ozzy împărtășesc o istorie comună, colaborând în diverse proiecte de-a lungul anilor. În 2003, când Ozzy trebuia să lanseze versiunea de duet a piesei "Changes", înregistrată în colaborare cu fiica sa, Kelly, o discuție aprinsă pe tema introducerii corului a fost domolită de nimeni altul decât Elton John, lui aparținându-i decizia finală.

Ozzy a fost extrem de activ muzical în ultima perioadă, în ciuda condiției sale precare de sănătate. Pe final de 2019 lansa videoclipul piesei "Under the Graveyard", iar la început de 2020 încă un video, pentru single-ul "Straight to Hell", înregistrat în colaborare cu Slash.

Ziua lansării noului album al lui Ozzy nu a fost anunțată, la fel cum nici datele turneului său european nu au reprogramate. Se știe, însă, că albumul este așteptat pe piață în luna februarie, iar concertele vor fi reluate cel mai probabil anul acesta.

Ozzy Osbourne a concertat în România în 2010. Muzicianul a cântat la Zone Arena din Bucureşti, show-ul fiind deschis de trupele românești Luna Amară şi Coma.