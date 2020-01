Ozzy Osbourne ni se prezintă ca "Ordinary Man" alături de Elton John, anunțând data lansării albumului și viitoarele concerte - AUDIO & DATE TURNEU 2020

Ozzy Osbourne aduce în fața publicului cea mai vulnerabilă fațetă a sa lansând single-ul titular al noului album "Ordinary Man". Aflăm cu acest prilej și când va fi pus în vânzare discul, precum și datele reprogramate ale turneului european.

Ozzy Osbourne lansează pe 21 februarie cel de-al 12-lea album solo de studio. Intitulat "Ordinary Man", ca și colaborarea sa cu Elton John, materialul scoate la iveală muzica unui artist care și-a dedicat aproape întreaga sa viață artei sale. Acesta este și mesajul noului său single cu Elton, în versurile căruia îl descoperim pe Ozzy dezarmat, dar fără a dori să-și accepte condiția efemeră: "The truth is I don’t wanna die an ordinary man" / ("Adevărul este că nu-mi doresc să mor ca un simplu om").

Noul album al lui Ozzy, ce include single-urile anterioare "Under the Graveyard" și "Straight to Hell", a fost produs de Andrew Watt. Discul a fost scris și înregistrat în doar 4 zile, potrivit unui interviu acordat de Watt revistei Billboard.

Odată cu anunțul lansării noului său album, Ozzy a dezvăluit și coperta materialului, precum și datele reprogramate ale turneului său european. Acesta va debuta în toamna lui 2020, pe Utilita Arena din Newcastle, UK.

Ozzy Osbourne - Turneu european 2020 (date reprogramate):

23 octombrie - Newcastle, Utilita Arena, UK

25 octombrie - Glasgow, SSE Hydro, UK

28 octombrie - Londra, The O2, UK

31 octombrie - Birmingham, Resorts World Arena, UK

2 noiembrie - Manchester, Manchester Arena, UK

5 noiembrie - Dublin, 3Arena, Irlanda

8 noiembrie - Nottingham, Motorpoint Arena, UK

11 noiembrie - Dortmund, Westfalenhalle, Germania

13 noiembrie - Praga, O2 Arena, Cehia

16 noiembrie - Vienna, Stadthalle, Austria

19 noiembrie - Bologna, Unipol Arena, Italia

22 noiembrie - Madrid, WiZink Arena, Spania

24 noiembrie - Zurich, Hallenstadion, Elveția

26 noiembrie - Munich, Olympiahalle, Germania

28 noiembrie - Mannheim, SAP Arena, Germania

30 noiembrie - Berlin, Mercedes-Benz Arena, Germania

3 decembrie - Hamburg, Barclaycard Arena, Germania

5 decembrie - Stockholm, Friends Arena, Suedia

7 decembrie - Helsinki, Hartwall Arena, Finlanda

AUDIO: Ozzy Osbourne - "Ordinary Man" ft. Elton John

Ozzy Osbourne a concertat în România în 2010. Muzicianul a cântat la Zone Arena din Bucureşti, show-ul fiind deschis de trupele românești Luna Amară şi Coma.