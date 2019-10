O reunire Destiny’s Child nu este exclusă, crede Kelly Rowland

Zvonul unei reuniri Destiny’s Child circulă în presă de ceva timp, iar Kelly Rowland nu exclude nicio posibilitate. Intervievată recent, fosta membră a îndrăgitului grup de fete a mărturisit că îi place să le facă surprize fanilor.

După apariția de anul trecut a trupei Destiny’s Child pe scena de la Coachella, tot mai multe zvonuri privind o reunire și-au făcut loc în presa internațională. Deși informația nu a fost confirmată, ea nu a fost nici negată, tatăl lui Beyonce, Mathew Knowles, declarând vara trecută că ar dura "minim doi sau trei ani" ca un turneu să poată fi pus la punct. Reputatul producător și-a exprimat, de asemenea, entuziasmul în privința unei reuniri, declarând pentru Metro: "Sper să o facă (să se reunească). Ar fi minunat, nu-i așa?".

Intervievată recent de Entertainment Tonight, Kelly Rowland a mărturisit că este mândră de muzica lansată împreună cu Beyonce și Michelle Williams, menținându-și optimismul în privința unei reuniri.

"Se poate să avem și surprize în zilele noastre?"

"Trebuie să spun, am făcut muzică incredibilă în trecut, și nu știu [dacă grupul se va întoarce]. Se poate să avem și surprize în zilele noastre? Mă gândeam și eu. Mi se pare atât de interesant, toată lumea vrea să afle în avans. Știu că de fiecare dată când e o decizie de luat în ce ne privește pe noi, de obicei e o surpriză. Iar fanii noștri au fost întotdeauna atât de implicați și de grozavi, încât îmi place să le ofer surprize", a declarat Kelly.

La insistențele reporteriței de a obține un răspuns concret, Kelly a adăugat:

"Nu am nimic ascuns în mâneci, vă asigur, nimic, dar da, n-aș exclude nimic."

Destiny’s Child a activat în perioada 1990 - 2006 și a vândut în această perioadă peste 60 de milioane de albume la nivel internațional. Trupa a primit 14 nominalizări la Grammy, câștigând de două ori în categoria Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals și o dată în categoria Best R&B Song.