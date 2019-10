"Mulțumesc, mamă!", a spus Smiley în primul concert din turneul "Smiley Omul" - VEZI POZE

"Mulțumesc, mamă!", a simțit Smiley să spună în timpul concertului de ieri seară, căutându-și mama cu privirea prin sală.

"Am simțit o emoție mare după ce l-am auzit spunându-mi asta acolo în fața tuturor, am simțit-o ca pe o declarație pentru tot ceea ce am făcut de-a lungul vieții pentru el, deși mamele nu fac decât din dragoste lucruri pentru copiii lor, nu așteaptă nimic înapoi. Toți părinții au copii excepționali, eu sunt recunoscătoare că am norocul de a avea așa un băiat talentat și bun", a mărturisit cu emoție mama artistului după declarația de iubire și recunoștință la scena deschisă făcută de fiul său.