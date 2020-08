"Brown Skin Girl" poate deveni piesa-manifest pentru femeile de culoare de toate vârstele. Melodia vorbește despre identitatea, frumusețea și unicitatea fiecărei nuanțe ciocolatii a pielii. Dincolo de a atrage atenția asupra populației de culoare, Beyoncé abordează și subiectul încrederii în sine, valabil pentru oricine, indiferent de etnie sau rasă. Fetele și femeile sunt încurajate să se iubească și să fie conștiente de puterea pe care o au.

Piesa este o colaborare realizată împreună cu rapperul american SAINt JHN, cântărețul nigerian WizKid și Blue Ivy, fiica lui Beyoncé. Versurile încărcate de semnificație sunt însoțite de un videoclip sugestiv, în care apar nume celebre ca Naomi Campbell, actrița Lupita Nyong'o sau Kelly Rowland, fosta colega de trupă din Destiny's Child. Cele trei celebrități, alături de Beyoncé și fiica sa, dar și alte personaje creează o imagine completă și complexă a noului single "Brown Skin Girl".

"Brown Skin Girl" se găsește pe albumul "The Lion King: The Gift", precum și pe albumul vizual "Black is King". Materialul vizual a fost lansat pe 31 iulie, pe Disney Plus și "aduce în actualitate lecțiile pe care The Lion King le-a învățat, pentru a-i ghida pe tinerii regi și regine aflați în căutarea propriilor coroane".