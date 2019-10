Dora Gaitanovici lansează prima piesă cu Daniel Dorobanțu, "Feel It All" - AUDIO

Dora Gaitanovici, finalista Irinei Rimes în sezonul 8 Vocea României, a lansat prima sa piesă în colaborare cu Daniel Dorobanțu, fondatorul ansamblului de artă sincretică Thy Veils. Melodia se numește "Feel It All" și poate fi ascultată în articol.

Cu cinci zile înainte de Concertul De Basm pe care cei 2 muzicieni îl vor susține în Biserica Millenium din Timișoara, Daniel Dorobanțu și Dora Gaitanovici lansează melodia "Feel It All".

Cu versuri în limba engleză, "Feel It All" prezintă o muzică de încântare și visare, aflată stilistic la intersecția dintre pop-music și ambient.

AUDIO: Dora Gaitanovici și Daniel Dorobanțu - "Feel It All"

Feel It All by Daniel Dorobantu & Dora Gaitanovici

De la debutul său în 1995, Daniel Dorobanțu a produs 12 albume de studio, numeroase lucrări de artă video, instalații, spectacole live și experimente multimedia. Arta sa este o mărturie a unei viziuni dense despre explorare și căutare în sfera nedefinitului. Îl motivează un interes de lungă durată și o cercetare continuă asupra naturii inspirației însăși și asupra aspectelor contemplative și meditative ale procesului artistic.

Lucrările sale au fost comandate și promovate de Institutul Cultural Român, Centrul Ars Electronica din Linz, Consulatul Onorific al Italiei la Timișoara, Romanian Design Week și menționate în The New York Times și The Guardian. Ca și fondator al ansamblului de artă sincretică Thy Veils, este considerat un pionier al muzicii ambient în România.

Născută în Buzău, Dora Gaitanovici a început să studieze pianul la vârsta de 4 ani, iar ulterior a studiat canto la Școala De Muzică a Crinei Mardare. A început să compună la vârsta de 8 ani, iar la 11 ani a scris primele versuri pentru o melodie. În 2015, câștigă trofeul la secțiunea Creație a Festivalului Mamaia Copiilor cu piesa “Doar eu”.

În 2018, Dora s-a remarcat în fața publicului larg prin participarea la Eurovision, Cerbul De Aur și ca finalistă la Vocea României. Pe 13 octombrie 2019 Dora intră în lumea basmului.