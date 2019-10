"We Will Rock You" se întoarce cu două noi reprezentații la Sala Palatului

După lansarea spectaculoasă din primăvară, musicalul inspirat de hiturile trupei Queen, ”We Will Rock You”, revine cu două noi reprezentații la Sala Palatului, pe 13 și 14 noiembrie.

"We Will Rock You" este o poveste dintr-un viitor nu foarte îndepărtat în care întreaga lume este controlată prin computer de către o companie dictatorială condusă de Killer Queen (Loredana), un viitor în care nu mai există muzică live, ci doar sunete produse sintetic pe computer. Există însă un adolescent – Galileo Figaro ( Lucian Ionescu) care visează versuri și ritmuri din vremurile în care rock-ul era iubit de oameni, adolescent care vrea să readucă muzica live în atenția generației lui, ajutat de iubita sa – Scaramouche (Mara Captaru).

Peste 10.000 de spectatori au văzut în primăvară acest spectacol excepțional în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu.

"Decoruri spectaculoase care amintesc de marile concerte de pe Wembley, transformări din costume și peruci cum doar pe Broadway se văd", "voci excepționale și coregrafii exemplar executate", "un spectacol care îmbină emoția cu ironia" - acestea au fost cuvintele presei de specialitate după reprezentațiile din primăvară, de la premieră.

În "We Will Rock You", 22 dintre hiturile Queen sunt interpretate excepțional de întreaga distribuție a musicalului formată din 25 de actori și toate ecourile de după primele reprezentații au vorbit despre cât de spectaculos cântă tinerii din personajele principale – interpretă lui Scaramouche, Mara Captaru, are 16 ani și e cea mai tânără dintre toți actorii care au jucat în toata lumea acest rol.

Bilete la "We Will Rock You":

Biletele pentru cele două noi reprezentatții – 13 și 14 noiembrie - au fost puse în vânzare online și le puteți găsi la prețuri de earlybird până la data de 10 octombrie. Pentru mai multe detalii, accesați agenda InfoMusic.