Cine cântă la ONE! Festival în weekendul 9 - 11 august - Programul pe zile

ONE! Festival îi aduce în Piața Ovidiu pe cei mai îndrăgiți artiști români din muzica pop și rock. În cel de-al treilea weekend al festivalului vor urca pe scenă artiști precum Direcția 5, Irina Rimes, Alina Eremia, Kempes, Phoenix. Vezi programul weekendului 9 - 11 august.

ONE! Festival este un eveniment dedicat muzicii autohtone. Timp de 4 weekenduri, Piața Ovidiu din Constanța se transformă în cel mai fierbinte loc de pe litoralul românesc.

În cel de-al treilea weekend, respectiv 9 - 11 august, publicul îi va putea asculta live pe The Motans, Irina Rimes, Feli, Phoenix și mulți alții. Intrarea la concerte este liberă.

Vineri, 9 august

Direcția 5, una dintre cele mai îndrăgite trupe românești, cu o istorie de aproape 3 decenii, aşteaptă publicul în Piața Ovidiu vineri, 9 august. Constănțenii vor putea asculta piese ca "O fată ca ea", "Dacă ai şti", "Am nevoie de tine" şi multe alte hituri. Fanii formației vor putea asculta și melodii de pe cel mai recent material, "Muzica, Flori și Poezie", ce va fi lansat oficial pe 22 octombrie, la Sala Palatului.

Tot vineri, publicul va putea asculta live trupa Proconsul. Cu 10 albume, zeci de single-uri lansate de-a lungul timpului, colaborări de succes și concerte memorabile, Proconsul este una dintre cele mai iubite proiecte de pop-rock din România.

Sâmbătă, 10 august

The Motans va urca pe scena din Piața Ovidiu sâmbătă, 10 august. Denis, tânărul din Republica Moldova care a decis să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un pseudonim în urmă cu 3 ani, va cânta piese ca "Versus", "Weekend", "Rămâi" și "POEM".

Irina Rimes, tânăra artistă ce a ajuns pe radio cu piesa "Visele" și a cucerit publicul cu melodii ca "Bolnavi amândoi", "Cosmos" și "Nu știi tu să fii bărbat", va face o pauză de la filmările noului sezon "Vocea României" pentru a cânta pe scena din Piața Ovidiu.

Lora, una dintre cele mai bune voci feminine din România, va cânta tot sâmbătă. La începutul anului, Lora a lansat single-ul "Tu şi ea", iar în luna aprilie a acestui an, artista ne-a prezentat noul său album – "Despre demoni şi iertare", al doilea material discografic din cariera solo.

Cântăreț, compozitor și dansator originar din Republica Moldova, Mark Stam a avut succes pe piața muzicală cu piese precum "Impar", "Vina mea" sau "Nesimțit". După lansarea în 2018 a piesei "Doar noi" în colaborare cu Alina Eremia, Mark Stam s-a făcut remarcat în muzica românească și de aici până la difuzări pe radio și milioane de view-uri pe YouTube a fost numai un pas.

DJ Project, unul dintre cele mai apreciate și longevive proiecte din industria muzicală românească, va concerta în Constanța pe 10 august. După peste 19 ani de activitate muzicală, grupul are în discografie nouă albume și zeci de single-uri și videoclipuri, ce s-au bucurat de primele poziții în topurile muzicale.

Artist și songwriter, Feli este una dintre cele mai puternice voci din România. În luna noiembrie a anului 2017, artista a lansat primul ei album, "Eu sunt Feli", în cadrul unui eveniment impresionant. Cel mai recent proiect muzical al artistei se numește "Feli din poveste", un jurnal pop cu influențe din muzica populară românească.

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa "Noi simțim la fel", iar în același an a câștigat premiul Best New Act la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri ca "Le-am spus și fetelor" (feat. Amira) și "Mi-e bine" (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube. Cel mai recent single se numește "Undeva la mijloc".

Alina Eremia a avut o ascensiune rapidă în industria muzicală și a trecut rapid de la una dintre cele mai iubite actrițe, la una dintre cele mai apreciate cântărețe. Începutul anului 2019 i-a adus o colaborare cu Rudenko și Dominique Young Unique care a stat peste 14 săptămâni locul 1 în topul difuzărilor radio și tv din Rusia. Cel mai recent single se numește "Enchante" și este o colaborare cu Raluka și Faydee.

Duminică, 11 august

Legenda trupei Phoenix începe cu Nicu Covaci, artistul care a realizat prima conexiune între folclorul arhaic românesc, precreștin și muzica rock, aducând în fața publicului un nou gen de muzică: etno-rock, care timp de peste jumătate de veac l-a caracterizat. Pe 11 august, Phoenix va concerta pentru constănțeni, aducând în Piața Ovidiu spiritul autentic al formației.

Ovidiu Ioncu "Kempes", una dintre vocile de aur ale rock-ului românesc este fondatorul și liderul trupei Kempes. Primul album Kempes a fost lansat în martie 2015. Intitulat "Regăsire", discul cuprinde opt piese, inclusiv single-urile "Sfinții pioși" și "Loc pustiu".

Lupu' cel Rău lansa în 2016 albumul de debut "Povești din pădurea de metal". Trupa îl are ca vocalist pe Eugen Brudaru (White Walls).

Compact ne-a oferit povești cu soare și fete din vis, ce ne-au înseninat zilele și ne-au consolat în vremuri grele din 1977 și până în prezent. Pe parcursul celor 6 albume lansate, publicul s-a bucurat de cântece precum "Fata din vis", "Cântec pentru prieteni" și "O femeie ca tine". Toate în interpretarea inconfundabila a lui Paul Ciuci, vocea care a făcut celebre aceste refrene.

Programul ONE! Festival în weekendul 3 (9 - 11 august)

În fiecare seară, concertele încep de la ora 20:00 și se încheie la ora 23:00.