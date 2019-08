Boney M sărbătorește 45 de ani de activitate la București, în martie 2020

Trupa Boney M revine în România pentru a marca 45 de ani de activitate printr-un concert inedit la Sala Palatului din București. Evenimentul va avea loc pe 8 martie 2020 și va fi deschis de Precious Wilson, vocea originală a grupului Eruption. Fiind un concert aniversar, setlistul va cuprinde cele mai frumoase piese din discografia formaiei, melodii ca "Daddy Cool", "Rasputin", "Rivers of Babylon", "Brown girl in the ring" și "Sunny".

Boney M, grupul a cărui muzică se propagă peste generații

Când spui Boney M, nu vorbești de nostalgie sau doar de anii ‘70 ori ‘80. Muzica lor se propagă peste generații, iar hiturile lor continuă să fie recunoscute și cântate de oamenii de toate vârstele, de pe întreg mapamondul. Grupul a vândut peste 150 de milioane de discuri şi s-a bucurat de succes la nivel mondial.

În 1978, Boney M a fost prima trupă din Occident care a concertat în Uniunea Sovietică, Leonid Brejnev (fost secretar general al Partidului Comunist rus) acordându-le personal permisiunea. Tot staff-ul trupei a fost transportat cu patru avioane militare la Moscova, unde au avut loc zece concerte.

„Rivers Of Babylon“ a fost cea mai de succes piesă a trupei. La nivel mondial s-au vândut peste 4 milioane de single-uri. În 1979, când Papa Ioan Paul al II-lea a aterizat cu elicopterul în Irlanda, un milion de oameni au început să cânte piesa “Rivers of Babylon“, Farian susținând că atunci i s-a făcut pielea de găină.

Precious Wilson deschide concertul Boney M

Precious Wilson, vocea originală Eruption, se alătura celor de la Boney M pentru această mare sărbătoare muzicală. Precious a lansat încă din anii ’70 o serie de hituri, care au devenit adevărate imnuri disco: „One way ticket”, „ I can’t stand the rain”, „Cry to me”, „Runaway”, „Party, party” etc.

Precious este și scriitoare, reușind să ajungă pe prima poziție în topul celor mai vândute cărți pe Amazon. Solista a înregistrat și piesa de titlu a soundtrackului pentru celebrul film „The Jewel Of The Nile”, în care au jucat Michael Douglas, Kathleen Turner si Danny De Vito. În decursul anilor, Precious Wilson a cântat alături de Paul McCartney, Cliff Richard, Elton John, James Brown, Michael Bolton, Little Richard etc.

Prețuri bilete la concertul Boney M de la Sala Palatului

Biletele pot fi cumpărate la prețuri reduse în perioada de presale, respectiv 7 - 21 august. În această perioadă, prețurile vor fi cuprinse între 40 și 170 de lei. Pentru mai multe detalii privind categoriile de bilete, consultă agenda InfoMusic.