”Enchante” are un ritm tribal care le transformă pe Alina, Raluka și dansatoarele din clip în adevărate amazoane contemporane.

Faydee a simțit ceva special pentru această piesă încă de la început, declarând că este încântat de colaborarea cu Alina și Raluka.

”M-am îndrăgostit de piesă imediat ce am auzit-o, flautul și ritmul sunt foarte catchy! Apoi am auzit hook-ul și mi s-a făcut pielea de găină, am știut că trebuie să mă implic imediat! Când am auzit că voi colabora cu Alina și Raluka, am știut că va fi ceva special.”

Alina ne recomandă să dansăm pe noul single la petrecerile viitoare, melodia fiind perfectă pentru ringul de dans.

”Piesa asta este despre mixuri! Mixuri de voci, limbi străine, artiști și vibe-uri. Enchanté te instigă la dans, nopți pierdute pe ringul din club și, evident, la party! Colaborarea cu Faydee și Raluka sunt sigură că v-a luat prin surprindere, dar vocile noastre se completează perfect. Videoclipul piesei avea neapărată nevoie de o coregrafie și mi-am dorit un dans complex, plin de enegie, care să ne pună în valoare. Mișcările surprind perfect accentele de pe linia melodică foarte catchy!”

Raluka a fost și ea foarte încântată să facă echipă cu Alina.

”Ne imaginam amândouă un videoclip în care să dansăm mult. Piesa are un vibe fresh, de vară, iar faptul că este o colaborare și cu Faiydee îi dă o frumusețe aparte.”

Cântărețul și compozitorul Faydee este un artist australian de succes, cunoscut în lumea întreagă pentru hitul ”Habibi (I need your love)”, care a generat aproape 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Din portofoliul său mai fac parte ”Laugh Till You Cry”, ”Can’t Let Go” și ”Love in DUBAI”, împreună cu DJ Sava.