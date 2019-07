Videoclipul piesei ”Undeva la mijloc” este regizat și produs de Alex Ceaușu și Luca's Art Film. Filmările s-au desfășurat pe aceleași platouri pe care s-au realizat celebrele producții de Hollywood ”Rambo V” și ”300 Eroii de la Termopile”.

”Este piesa pe care o știu de doi ani și pe care așteptăm să o lansez cu mare nerăbdare. «Undeva la mijloc» are exact sound-ul care mă caracterizează cel mai bine, pop rock, pe sufletul meu! Single-ul acesta este despre voi, cei îndrăgostiți și reprezintă o chemare către destinația în care se consumă marile iubiri. Tot ce contează este modul pasional în care îți împărtășești sentimentele și cât de mult ești dispus să arăți asta persoanei iubite. Le mulțumesc celor de la Epiq Records și de la Cat Music, pentru minunata melodie. Sper că bublișoriii să o pună pe repeat și să devină piesă lor de suflet”, declară artista.

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa ”Noi simțim la fel”, iar în același an a câștigat premiul Best New Act la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri ca ”Inima nu știe”, ”Le-am spus și fetelor” (feat. Amira), ”Mă cerți” (feat. Adi Sînă) și ”Mi-e bine” (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

În octombrie 2017, artista a lansat ”Cămașa”, single care s-a menținut în topul celor mai difuzate piese la radio și a adunat peste 35 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Primăvara trecută, Lidia și-a surprins fanii cu ”Sub apă”, clip care a cucerit publicul din România. A urmat single-ul ”Tu”, o piesă despre sentimentele puternice pe care un îndrăgostit le are față de jumătatea sa, cu un videoclip desprins dintr-un film romance.