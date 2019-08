Ascultă noua piesă de la Noel Gallagher's High Flying Birds, "This Is the Place" - AUDIO

Noel Gallagher's High Flying Birds nu se opreşte din creat, chiar dacă a lansat deja un EP în acest an. Grupul lui Noel Gallagher a lansat o piesă nouă, "This Is the Place", pe care o puteţi asculta în articol. Avem şi detalii despre un nou material discografic.

"This Is the Place" nu este doar un nou single, ci la rândul său un nou EP. Pe disc se află 3 noi piese, alături de 2 remixuri. Fiecare dintre piese are un sunet complet diferit faţă de celelalte, promite Noel Gallagher. Jumătatea creativă de la Oasis va pleca în turneu cu Smashing Pumpkins în curând, urmând a cânta melodiile noi în formula Noel Gallagher's High Flying Birds.

Iată cum arată tracklist-ul noului EP:

This Is The Place A Dream Is All I Need To Get By Evil Flower This Is The Place (Dense & Pika Remix) Evil Flower (The Reflex Revision)

Faţă de piesele melancolice lansate recent de Liam Gallagher, la Noel Gallagher resimţim ceva colţi şi brit rock combinat cu funk şi foarte mult gen muzical electronica psihedelic. Aşa cum arată şi coperta noului EP, Noel se axează mai mult pe introspecţie metafizică, decât pe melancolie. Un aspect cheie al noilor track-uri este faptul că toate au backing vocal feminin.

Acest material discografic va debuta luna viitoare, pe 27 septembrie. "This Is the Place" vine după EP-ul "Black Star Dancing" din iunie 2019, dar şi după LP-ul de succes "Who Built The Moon?" din 2017. Acel disc a avut inspiraţie de la titani ai muzicii, precum David Bowie, INXS, U2, Queen şi ZZ Top. În 2019 mai aşteptăm şi un al treilea EP de la Noel Gallagher şi compania, pentru a întregi o trilogie sonică.

Titlul "This Is the Place" este inspirat de o poezie a lui Tony Walsh dedicată oraşului Manchester şi compusă după atentatele de la Machester Arena. În stilu-i propriu, Noel a criticat recent setul fratelui Liam de la Glastonbury, afirmând că niciodată nu a fost mai ruşinat pentru o persoană. Între timp Liam va lansa albumul "Why Me? Why Not" pe 20 septembrie şi îl aşteptăm la Fall I Love Festival pe 31 august şi 1 septembrie 2019 la Palatul Mogoşoaia.