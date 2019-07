Firma și Gramofone deschid concertul Bon Jovi de la București

Bon Jovi revine pe 21 iulie la București cu un nou show de proporții. În deschiderea concertului vor cânta formațiile românești Firma și Gramofone.

Tânăra formație Gramofone a fost una dintre cele 5 selectate să cânte în cadrul showcase-ului inaugural al Romanian Music Export organizat de East European Music Conference. Selecția a aparținut unui juriu international format din oameni-cheie ai unor festivaluri ca Sziget (Ungaria), Madcool (Madrid), Exit (Novi Sad, Serbia) sau Wacken Open Air (Germania), Gramofone fiind aleasă din 30 de trupe propuse de un juriu din România.

Evoluția trupei Gramofone

Pentru Gramofone, totul a început odată cu lansarea albumului “Confessions from the Belly of the Beast”, în 2017. Albumul, împreună cu cele mai recente single-uri (”Mr. Government” și ”Heart & Soul”) ilustrează frământările omului modern și realitățile distopiei în care trăim.

Pentru că toți am simțit măcar o dată teama de a nu ne blaza și ne-am confruntat cu sentimentul că munca pe care o facem în fiecare zi de la 9 la 5 este mecanică și fără vreun scop sau impact. Cu toții resimțim impactul pe care-l au propaganda, mass media sau nepăsarea politicienilor asupra societății noastre și înțelegem încet, încet că nu avem decât parțial control asupra vieților noastre.

”Trebuie să ne facem auziți, să trezim oamenii la realitate, să le oferim genul de muzică de suflet fără să neglijăm esență mesajului care se resimte puternic cu fiecare vers. Hai să facem muzică de suflet și care să transmită un mesaj cu care rezonăm”, declară trupa.

Gramofone îi are în componență pe Andrei Mardar (voce), Tibi Ionescu (bass), Cristi Nicoară (tobe), Vlad Dumitrescu (chitară) și Paul Drăgușin (clape).

Evoluția trupei FiRMA

FiRMA și-a reconfirmat în toate contextele poziția printre cele mai importante și fascinante trupe de alternative din România, prin acordurile originale, lirica subtilă și printr-o poveste vizuală inovatoare, la baza căreia stă viziunea grafică și regizorală a solistului Daniel "Rocca" Stoicea.

Trupa a îmbinat genuri muzicale precum rock, pop, synth, funk, blues & trip-hop, punând întotdeauna pasiune pentru sunetul de calitate şi compoziţia originală, de la începuturile lor ieşite din tipare din anii 2000, până la fervoarea maturităţii actuale.

FiRMA a fost prima trupă românească nominalizată la o secțiune internațională ("New Sounds of Europe") și invitată la gala MTV European Music Awards în 2007 la München, după ce în 2004 fusese nominalizată la MTV European Music Awards la categoria "Best Romanian Act" și "Best Rock Band" la MTV Romanian Music Awards în 2005.

FiRMA înseamnă Daniel "Rocca" Stoicea (voce, chitară), Sorin Erhan (bass, chitară acustică), Adrian Coman (chitară, chitară solo), Alex Gavril (chitară), "Barbuță" Constantin Bărbășelu (tobe, percuție).

Turneul “This House Is Not For Sale” (un adevărat succes de casă) și-a deschis porțile de pe 31 mai pentru Europa, show-ul din România de pe 21 iulie, din Piata Constituției, fiind cel care închide lista concertelor de pe continentul european.

Bon Jovi sosește la Bucuresti în formula: Jon Bon Jovi - voce, chitară, David Bryan - clape, Tico Torres - baterie, Hugh McDonald - bas, John Shanks - coproducător, Everett Bradley -multi-instrumentist și Phil X - chitară (cel care l-a înlocuit pe Richie Sambora).

Acces General - 230 lei

Golden Circle - 380 lei

Diamond Circle - 600 lei

Tribuna VIP (2 tribune stânga-dreapta) - 750 lei

Pe lângă cele patru categorii de bilete, se comercializează și următoarele pachete VIP, care includ câte un tichet și avantajele menționate mai jos. Am evidențiat diferențele de la un pachet la altul.