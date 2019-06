LP în Concert la Bucureşti: cine cântă în deschidere, program şi reguli de acces

LP revine la Bucureşti pentru un concert organizat pe 24 iunie, la Arenele Romane. Acest eveniment face parte din turneul de promovare a albumului "Heart to Mouth", al cincilea din cariera artistei. Laura Pergolizzi este pentru a treia oară la Bucureşti, iar în articol puteţi afla programul evenimentului, cine cântă în deschidere şi regulile de acces.

Laura Pergolizzi este o cântăreaţă americană, dar şi compozitoare, cunoscută sub numele de scenă LP. Are la activ 5 albume, dar şi un CV impresionant de compoziţii pentru Cher, Rihanna, Backstreet Boys, Leona Lewis şi Christina Aguilera. Al cincilea album este "Heart to Mouth", lansat la final de an 2018 şi lăudat de critici pentru versurile inteligente şi abordarea în stil "Roy Orbison pe heliu", combinat cu electro-pop.

LP a lucrat la acest album încă din 2017, împreună cu colaboratorul și producătorul Lost On You, Mike Del Rio [Eminem, X Ambassadors, Skylar Gray] și scriitorul Nathaniel Campany. Numit astfel pentru calea ce se creează între inimă și gură, albumul adună atât piese melancolice și melodii pline de speranță, ce originează din același loc.

În deschiderea concertului, publicul o va putea asculta pe Delia Rus, una dintre cele mai sincere apariții în perisajul muzical recent. După debutul din 2016 cu piesa "Dacă pleci", ce a adunat peste 20 de milioane de vizualizări în primul an de la lansare, artista a ajuns rapid în lumina reflectoarelor, fiind invitată să cânte la premiera filmului Atomic Blonde.

Program:

Deschiderea Porţilor: 19:00

Concert Delia Rus: 20:00

Concert LP: 21:00

Reguli de acces:

- Accesul va fi permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată. Copiii sub 5 ani, însoțiți de părinți, beneficiază de intrare gratuită.

- Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului, spectatorii fiind rugați să aibă asupra lor și un act de identitate valid. Pentru siguranța publicului și bună desfășurare a evenimentului, participanții sunt de asemenea rugați să se supună controlului corporal amănunţit la cererea agenților de securitate.

-Biletul de intrare își pierde valabilitatea în momentul ieșirii din perimetrul Arenelor Romane.

-Persoanele cu afecțiuni sau cu antecedente medicale personale sunt rugate să se înregistreze la cel mai apropiat Punct de Prim Ajutor și pot participa la eveniment numai cu însoțitor. Persoanelor care au probleme de ordin auditiv le sunt recomandate folosirea dopurilor de protecție pentru urechi.

-În caz de ploaie, se recomandă folosirea pelerinelor de ploaie. Accesul cu umbrele este strict interzis în incinta locației.

-Este interzis accesul cu băuturi îmbuteliate, obiecte contondente, stroboscop, făclii, torțe, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto/video profesionale.

-Sunt interzise introducerea sau afișarea inscripțiilor, bannerelor, pancardelor și a altor elemente vizuale care incita la discriminări de orice fel şi violență publică.

-Este interzisă deteriorarea locației și aruncarea ambalajelor în spațiile neamenajate în acest scop.

-Este interzis consumul de substanțe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta locației și a perimetrului acesteia.

-Persoanelor sub vârsta de 18 ani le este strict interzis accesul în locuri unde se servesc băuturi alcoolice sau se încurajează fumatul.

-Este interzisă folosirea injuriilor în incinta locației.

Categorii şi preţuri bilete concert LP: