În concertul de la Arenele Romane, The Motans a filmat live videoclipul noii piese "Valuri mari" - POZE

Concertul The Motans de la Arenele Romane a însemnat peste două ore și jumătate de muzică live, scenografie specială, efecte pirotehnice și lasere și 5000 de spectatori care s-au bucurat de o seară spectaculoasă la cel mai mare concert al artistului de până acum.

În deschiderea show-ului au cântat Lucia, artista indie cunoscută pentru melodii ca "Yours" și "catastrophe", și Dara, o cântăreață din Republica Moldova care a debutat în România cu piesa "Fie ce-o fi", lansată în colaborare cu artiștii Carla’s Dreams, INNA și Antonia.

Denis, împreună cu 5 backing vocals, a intrat pe scenă într-un decor teatral, impresionant, alături de coloane romane în mișcare în formă de statui vivante.

"Mă bucur foarte mult să vă văd pe toți, mă bucur nespus de mult că ați venit cu toate că vremea nu se anunța tocmai bună, dar iată că ține cu noi. Am pregătit aproximativ jumătate de an acest show, o să vedeți foarte multe lucruri frumoase, interesante. Sper din tot sufletul să vă simțiți bine. Simțiți-vă ca la voi acasă", și-a întâmpinat Denis publicul, mărturisind și că este foarte emoționat.

Setlistul concertului a cuprins peste 20 piese, inclusiv melodii ca "Versus", "Înainte să ne fi născut", reorchestrată live pe scenă, cu o harpă, "Jackpot", "August", "1000 RMP", "Nota de plată", "Drama Queen", "POEM" sau "Maraton", interpetată împreună cu un cor de studenți ai Academiei Tehnice Militare.

Grafica realizată exclusiv pentru acest spectacol a fost completată pe toată durata show-ului de artificii, confetti și baloane uriașe.

Alte momente inedite au inclus brățări luminoase care se aprindeau în funcție de momentele muzicale (idee inspirată de show-urile Coldplay) și tricourile The Motans, cadou pentru fani, care au zburat de pe scenă către public la piesa "1000 RPM".

Cea mai mare surpriză a serii a fost o cerere deosebită, dar și un cadou pe care Denis Roabeș l-a făcut spectatorilor: rugămintea ca toți cei prezenți să participe la filmarea unui videoclip live, în timpul concertului, pentru noua sa piesă, "Valuri mari", finalizată cu o seară înainte și interpretată pentru prima oară la Arenele Romane.

"Ieri am terminat de scris această piesă și vrem să facem un clip cu voi. O să vă rog ca de la începutul piesei și până la finalul ei să stați cu mâinile în aer. Ele vor simboliza valurile și piesa este despre asta: să nu lăsați niciodată mâinile jos și să faceți valuri. Este o piesă foarte puternică pentru mine și sper din tot sufletul să nu plâng de emoție, ca un copil de 12 ani. Și să sperăm că ne iese din prima dublă", i-a încurajat artistul pe fanii săi.

Seara nu s-a încheiat fără prezența a două invitate foarte iubite, care au electrizat publicul și au fost întâmpinate în ropote de aplauze: Irina Rimes și Delia, alături de care artistul The Motans a interpretat mai multe piese.

După această experiență, emoționantă și copleșitoare pentru Denis, el a mulțumit din nou fanilor.

"Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au onorat cu prezența la această reuniune a familiei The Motans, publicul a fost cel care a făcut ca acest concert să fie extraordinar și unic. A fost cu adevărat un Grand Concert, o poveste frumoasă pe care am trăit-o împreună. Mulțumesc Global Records, NGM Creative și desigur echipei The Motans pentru toată munca depusă."