Reprezentația Madonnei la finala Eurovision, sub semnul întrebării

Reprezentația Madonnei din cadrul concursului Eurovision este pusă sub semnul întrebării din pricina situației politice din Israel. Deși cântăreața a fost anunțată că va face parte din finala concursului, cu o reprezentație de două piese, contractul oficial nu este încă semnat, negocierile aflându-se încă în derulare.

În luna aprilie a acestui an, reprezentanții oficiali ai Madonnei au anunțat participarea vedetei la finala competiției internaționale Eurovision, cu o reprezentație live a două piese în intervalul principal de jurizare. La acest moment, reprezentația ei este pusă sub semnul întrebării, spun organizatorii Eurovision, iar contractul este încă sub negociere, nefiind semnat.

Se pare că vestea venirii Madonnei în Israel a stârnit reacții din partea protestatarilor care militează împotriva conflictului dintre Israel și Palestina. De asemenea, figuri publice din domeniul muzical în frunte cu Roger Waters și-au exprimat protestul împotriva reprezentațiilor muzicale pe teritoriul Israelului, și în mod direct împotriva apariției Madonnei la concursul Eurovision. Motivele enunțate sunt acelea că actele non-umanitare care se petrec în Israel, în conflictul și regimul cu Palestina, ar fi susținute de oricine cântă pe acest teritoriu.

Declarația Madonnei în urma acestor reacții este următoarea:

Nu mă voi opri din a cânta pentru a mă potrivi cu agenda politică a cuiva, și nu mă voi opri din a vorbi despre violarea drepturilor omului oriunde s-ar întâmpla asta în lume. Sper și mă rog că ne vom elibera curând de acest ciclu al distrugerilor și că vom crea o nouă cărare către pace.

Madonna a fost anunțată că va cânta două piese în intervalul de jurizare de la finala Eurovision de pe 18 mai, una de pe noul album "Madame X" și încă o piesă din repertoriul mai vechi.

Unul din membrii comitetului executiv din organizarea concursului, Jon Ola Sand, a declarat că sosirea Madonnei este încă sub semnul întrebării. Pentru a o putea primi este nevoie să fie stabilit cadrul potrivit, contractul să fie semnat și negocierile finale să se desfășoare cu succes.

Așteptăm verdictul final, cu cateva zile înainte de ziua finalei Eurovision de pe 18 mai 2019.