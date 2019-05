Prima semifinală Eurovision are loc în această seară - Care sunt favoriții?

Astăzi, 14 mai, are loc prima semifinală a competiției internaționale Eurovision, anul acesta desfășurata la Tel-Aviv, în Israel. Primii 17 concurenți își vor reprezenta țările în această seară și vor aștepta votul publicului, după ce verdictul juraților a fost deja stabilit. Concurenta României Ester Peony va participa în cea de-a doua semifinală, pe 16 mai.

După ceremonia de deschidere oficială a concursului Eurovision 2019, care a avut loc duminică, 12 mai, prima semifinală este așteptată cu nerăbdare în Tel Aviv. Netta Barzilai, câștigătoarea ediției precedente a concursului, va deschide prima semifinală cu o reinterpretare a piesei sale "Toy", iar Dana International, câștigătoarea din 1998, va apărea în intervalul dintre reprezentații cu o interpretare a piesei "Just The Way You Are" a lui Bruno Mars.

Cele șase țări care sunt pre-calificate direct în finală și nu mai concurează în semifinale sunt Franța, Italia, Germania, Spania și Regatul Unit, plus țara gazdă, Israel. Trei dintre reprezentanții acestor țări, Franța, Spania și Israel vor apărea în prima semifinală în culise, cu interviuri și clipuri de la repetiții, pentru ca publicul să îi cunoască puțin mai bine.

Iată cele 17 țări din prima semifinală și ordinea lor de intrare în competiție:

Cipru: Tamta - "Replay" Muntenegru: D mol - "Heaven" Finlanda: Darude feat. Sebastian Rejman - "Look Away" Polonia: Tulia - "Fire of Love" (Pali się) Slovenia: Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi" Cehia: Lake Malawi - "Friend Of A Friend" Ungaria: Joci Pápa - "Az Én Apám" Belarus: ZENA - "Like It" Serbia: Nevene Božović - "Kruna" Belgia: "Eliot - Wake Up" Georgia: Oto Nemsadze - "Keep On Going" Australia: Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity" Islanda: Hatari - "Hatrið mun sigra" Estonia: Victor Crone - "Storm" Portugalia: Conan Osiris - "Telemóveis" Grecia: Katerine Duska - "Better Love" San Marino: Serhat - "Say Na Na Na"

Cei 41 de jurați internaționali și-au depus deja voturile în timpul repetițiilor. Voturile lor reprezintă 50% din scorul final al concurenților, cealaltă jumătate fiind stabilită de voturile publicului. Doar rezidenții celor 17 țări participante, plus Israel, Spania și Franța pot vota în prima semifinală, odată ce liniile telefonice vor fi deschise în această seară. Zece din cei șaptesprezece concurenți se vor califica mai departe în finală.

Conform statisticilor caselor de pariuri internaționale și site-ul eurovisionworld, publicul și-a stabilit deja țările favorite, iar din această primă semifinală primele trei sunt: Australia (Kate Miller-Heidke - "Zero Gravity"), Islanda (Hatari - "Hatrið mun sigra") și Grecia (Katerine Duska - "Better Love"). Republica Cehă (Lake Malawi - "Friend Of A Friend"), Slovenia (Zala Kralj & Gašper Šantl - "Sebi") și Portugalia (Conan Osiris - "Telemóveis") sunt următoarele în topul cotelor de pariuri.

Reprezentanta României, Ester Peony, va intra în competiție în a doua semifinală din 16 mai.