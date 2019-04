The Weeknd, SZA şi Travis Scott pregătesc o melodie pentru "Game of Thrones"

Odată cu sosirea ultimului sezon "Game of Thrones", tot mai mulţi artişti au început să compună piese pentru acest serial. Printre ei se numără şi The Weeknd, SZA şi Travis Scott, care vor lansa în curând o colaborare dedicată producţiei HBO.

The Weekend, SZA şi Travis Scott nu sunt chiar primele nume care vin în minte când ne gândim la "Game of Thrones". Asta pentru că serialul nu se pretează la piese rap sau R&B, dar artiştii s-au dovedit versatili în trecut şi ne-ar putea surprinde. The Weekend şi SZA au făcut o treabă bună şi pe coloana sonoră a filmului "Black Panther" anul trecut.

Piesa artiştilor rap va apărea chiar în serial, nu doar pe acea compilaţie de melodii inspirate de GoT. Oamenii din spatele producţiei i-ar fi cerut lui The Weeknd să compună o melodie pentru fani, iar artistul i-a adus în proiect şi pe SZA şi Travis Scott. The Weeknd a mai colaborat cu Scott pe piesa "Wonderful", care ajungea pe albumul din 2016 al lui Travis "Birds in the Trap Sing McKnight".

Nici SZA nu e străină de colaborări cu cei doi, ea înregistrând cu Travis Scott piesa "Love Galore". The Weeknd lansa în 2018 albumul "My Dear Melancholy", axat pe despărţirea sa de Selena Gomez şi recent a apărut pe un track foarte catchy al lui Gessafelstein, "Lost in the Fire".

"Game of Thrones" sezonul 8 debutează pe HBO pe 14 aprilie. Matt Bellamy de la Muse a scris la rândul său o piesă pentru serial, pe care a cântat-o live în acest an. Albumul plin de nume mari din muzică şi dedicat "Game of Thrones" poartă numele de "For The Throne" şi va sosi pe 26 aprilie. Pe lista artiştilor ce apar pe LP se află Ellie Goulding, A$AP Rocky, Mumford & Sons, James Arthur, Lil Peep şi The Lumineers.

Muzicienii nu s-au ferit niciodată să îşi manifeste pasiunea pentru serial. Cei de la Mastodon au jucat chiar în producţie, iar Ed Sheeran a avut la rândul său o apariţie în ultimul sezon. Fanii producţiei HBO îl vor putea întâlni pe Vladimir Furdik, aka The Night King la următoare ediţie East European Comic Con, care are loc între 24 şi 26 mai 2019 la Romexpo.