Muzica noului sezon Game of Thrones va fi disponibilă ca soundtrack - LISTĂ ARTIȘTI

Pentru a coincide cu cel de-al optulea, și ultimul sezon al serialului, HBO alături de Columbia Records lansează "For The Throne", coloana sonoră inspirată de celebrul show. Află ce artiști vor apărea pe album.

Albumul urmează să fie lansat digital pe 26 aprilie și va conține piese ale unor artiști precum A$AP Rocky, Mumford & Sons, Ellie Goulding, SZA, Chloe x Halle, Jacob Banks, James Arthur, Joey Bada$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy (MUSE), Rosalía featuring A. Chal, The Lumineers, Ty Dolla $ign and X Ambassadors.

"For The Throne" va fi disponibil și în varianta vinyl, beneficiind de 11 variante. Nouă dintre acestea au pe copertă stema fiecărei Case din serial. Există, de asemenea, o variantă de vinyl color cu tema "Fire and Ice", precum și cea standard. Fiecare dintre acestea 11 vine cu posibilitatea de a descărca piesele digital. Vinylurile vor fi lansate pe 26 iulie.

Până în prezent, coloana sonoră a serialului a fost compusă de Ramin Djawadi. Muzica este, în mare parte, instrumentală, cu scurte intervenții vocale, menită să completeze acțiunea și prezența personajelor. Muzica serialului "Game of Thrones" a câștigat numeroase premii, inclusiv un Emmy, iar coloana sonoră a fiecărui sezon a fost lansată sub forma unui album.

În 2014 și 2015 a fost lansat "Catch the Throne" - un mixtape în două volume. Materialul conține o serie de piese ale unor artiști de hip-hop și heavy metal, precum și compoziții muzicale realizate de Djawadi. Printre numele ce apar pe acest mixtape se numără Daddy Yankee, Snoop Dogg, Anthrax, MNDR sau Ty Dolla $ign.

De asemenea, două melodii ce apar pe coloana sonoră a sezoanelor 2 și 3 au avut, în trecut, versiuni interpretate de trupele The National și The Hold Steady. Este vorba de "The Rains of Castamere" și "The Bear and The Maiden Fair".

Game of Thrones este un serial de televiziune, fantezie medievală, produs de HBO pe baza scrierilor lui George R. R. Martin cu același nume. Premiera a avut loc pe 17 aprilie 2011 în Statele Unite și pe 18 aprilie în România. Inspirat din celebra serie de romane "Cântec de gheață și foc", serialul se învârte în jurul Tronului de Fier și al regatelor și familiilor, printre cele mai importante numărându-se Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Tully, Martell, Greyjoy și Arryn.

Fanii din România ai serialului au ocazia să îl întâlnească pe Vladimir Furdik, actorul care îl interpretează pe antagonistul The Night King. Personajul va juca un rol decisiv în ultimul sezon al show-ului, deznodământul poveștii îndreptându-se către o bătălie finală între armata de White Walkers condusă de Night King și armata oamenilor condusă de Jon Snow și Daenarys Targaryen. Înzestrat cu puteri supranaturale și avid după expansiunea dominației sale, The Night King a reușit să devină un aspirant credibil la adjudecarea Tronului de Fier. Furdik va veni la East European Comic Con 2019, eveniment ce are loc în perioada 24-26 mai la Romexpo.