Matt Bellamy a scris o piesă pentru "Game of Thrones", iar Muse a cântat-o live - VIDEO

Solistul trupei Muse a compus o piesă pentru soundtrack-ul ultimului sezon "Game of Thrones". Înaintea lansării oficiale, melodia a fost interpretă de trupă live în cadrul turneului de promovare a albumului "Simulation Theory".

Matt Bellamy se alătură soundtrack-ului "căptușit" de vedete al celui de-al optulea sezon "Game of Thrones". Deși nu a confirmat încă oficial, toate indiciile ne arată faptul că vocalistul trupei Muse a compus piesa "Pray" pentru coloana sonoră a popularului serial.

Prima melodie solo a lui Matt a fost inclusă în setlistul concertelor din actualul turneu, "Simulation Theory", fiind folosită ca interludiu. Întrebat de către un fan dacă plănuiește să lanseze această "frumoasă" melodie, ce nu se regăsește pe ultimul album, vocalistul a lăsat să se înțeleagă că va fi inclusă pe un viitor soundtrack.

"Am scris de fapt piesa asta pentru altceva, dar se potrivește foarte bine în setlistul turneului. Va fi lansat în curând (în luna aprilie cred), are legătură cu un show TV foarte cunoscut", a scris Matt pe Instagram.

Albumul "For The Throne" va fi lansat pe 26 aprilie, astfel încât indiciile lui Matt ne trimit direct către soundtrack-ul serialului produs de HBO. Până la lansarea oficială, fanii pot asculta o versiune live, înregistrată în timpul unui concert Muse.

VIDEO: Muse cântă live piesa "Pray"

Pe albumul "For The Throne" se vor regăsi, de asemenea, piese ale unor artiști precum A$AP Rocky, Mumford & Sons, Ellie Goulding, SZA, Chloe x Halle, Jacob Banks, James Arthur, Joey Bada$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy (MUSE), Rosalía featuring A. Chal, The Lumineers, Ty Dolla $ign and X Ambassadors.

Game of Thrones este un serial de televiziune, fantezie medievală, produs de HBO pe baza scrierilor lui George R. R. Martin cu același nume. Premiera a avut loc pe 17 aprilie 2011 în Statele Unite și pe 18 aprilie în România. Inspirat din celebra serie de romane "Cântec de gheață și foc", serialul se învârte în jurul Tronului de Fier și al regatelor și familiilor, printre cele mai importante numărându-se Stark, Lannister, Targaryen, Baratheon, Tyrell, Tully, Martell, Greyjoy și Arryn.