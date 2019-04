Solistul The Cure, Robert Smith a împlinit 60 de ani

Robert Smith, solistul The Cure a împlinit pe 21 aprilie 2019 vârsta de 60 de ani. Legendarul muzician a intrat în Rock and Roll Hall of Fame în luna martie a acestui an, alături de trupa sa. Pregăteşte un album nou pentru 2019, dar şi un documentar despre istoria formaţiei.

Simbol al mişcării Gothic, Robert Smith este o figură iconică. Cu părul vâlvoi şi cu mult volum, rujul strident şi ochii conturaţi intens, vocalistul a inspirat zeci, dacă nu sute de alţi muzicieni, dar şi milioane de fani goth din toată lumea. Fani de pe tot globul i-au trimis mesaje "La mulţi ani", postând în social media fotografii cu artistul la diferite vârste.

În ultima săptămână regizorul Tim Pope a oferit un teaser pentru viitorul film documentar, care sărbătoreşte 40 de ani de istorie The Cure. Grupul britanic a sărbătorit 4 decenii de la lansarea primului său single, "Killing an Arab" în 2018 printr-un concert special în Hyde Park. În 2019 este marcată aniversarea a 40 de ani de la sosirea albumului de debut, "Three Imaginary Boys". The Cure se pregăteşte să fie cap de afiş la festivalul Glastonbury din această vară.

Pe numele său complet Robert James Smith, solistul The Cure este cofondatorul grupului. A fost de asemenea chitaristul principal al trupei Siouxsie and The Banshees între 1982 şi 1984, dar şi parte a grupului The Glove în 1983. Născut în Lancashire, Blackpool, ca al treilea din 4 copii, Smith provenea dintr-o familie de muzicieni.

În 1976 Robert Smith părăsea universitatea şi intră în lumea muzicii, influenţat de David Bowie şi The Beatles. Iniţial a fondat trupa "Easy Cure", alături de Michael Dempsey, Laurence Tolhurst şi Porl Thompson, iar după 3 ani numele devenea The Cure. Doar Smith mai face parte din lineup-ul original al grupului. The Cure îşi începea ascensiunea ca grup ce cânta în deschiderea celor de la Siouxsie and The Banshees.

În acea trupă, Smith a devenit expert în tehnica de chitară Staccato, care avea să se reflecte în compoziţiile sale. În ciuda faimei, artistul nu era fericit şi a încercat să se sinucidă la vârsta de 25 de ani. Experienţa l-a făcut să scrie piese mai profunde şi să reflecte asupra vieţii. Muzicianul a experimentat cu LSD şi alcool, iar depresia care l-a urmărit a inspirat creaţii fantastice precum albumul "Disintegration".

The Cure are o discografie de 13 albume, ultimul fiind "4:13 Dream", lansat în 2008. Formaţia va cânta la Bucureşti în cadrul Rock The City Festival pe 22 iulie 2019, în Piaţa Constituţiei.