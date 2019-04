Editors cântă alături de The Cure la Rock The City 2019

Editors, formație cu personalitate aparte pe scena muzicală internațională, se alătură pe 22 iulie legendarilor de la The Cure, proaspăt introduși în Rock and Roll Hall of Fame. În deschidere va cânta trupa Firma, alături de irlandezii anterior confirmați de la God Is An Astronaut.

Editors a fost catalogată de cotidianul britanic The Mail On Sunday drept "Cea mai mare trupă britanică a ultimei decade, după Arctic Monkeys". Formația de indie și alternative-rock și-a început activitatea în 2002, în orașul Birmingham. Începuturile muzicale le-au desfăsurat sub titulatura Pilot, The Pride și Snowfield, ca mai apoi, în 2002, să evolueze sub denumirea care i-a consacrat, cea de Editors. Formația are în palmares 6 albume, două dintre ele de platină, și milioane de discuri vândute la nivel internațional. Albumul lor de debut, "The Back Room", a fost lansat în 2005 și a primit o nominalizare la Mercury Prize Awards. Discul conține hiturile "Munich" și "Blood". Alături de aprecierile critice și succesul lor în topuri, formația a beneficiat în mod constant de turnee sold-out și numeroase distribuții ca headlineri în foarte multe festivaluri. Sound-ul dark-indie rock specific Editors este, de obicei, comparat cu sunetul unor trupe precum Echo & Bunnymen, Joy Division, Interpol, The Chameleons și U2. Firma este o formație românească de rock alternativ, fondată în 2001 si considerată o trupă pioner a rockului alternativ din România. După nominalizările la MTV European Music Awards 2004 la categoria "Best Romanian Act" și MTV Romanian Music Awards pentru "Best Rock Band" din 2005, Firma devine prima trupă românească nominalizată la o secțiune internațională. Firma a reușit să ajungă printre cele trei finaliste ale categoriei, devansând alți 15 artiști, printre care și Sunrise Avenue (Finlanda) și The Klaxons (Marea Britanie). Datorită apariției la acest eveniment, Firma s-a bucurat de aprecierile unor artiști precum Wyclef Jean, Snoop sau Foo Fighters. Concertul The Cure prilejuit de Rock The City va avea loc pe 22 iulie, în Piața Constituției. Acesta va fi primul concert al formației britanice în România. Categorii de bilete Editors / The Cure: Diamond Circle - 390 lei

Golden Circle - 280 lei

Acces General / Standing - 220 lei