Linkin Park a organizat la finalul săptămânii trecute un concert tribut pentru solistul trecut în nefiinţă Chester Bennington. Cu această ocazie am putut auzi o nouă piesă a trupei, "Looking for An Answer". Aceasta este o creaţie emoţionantă, tribut pentru Chester, care se poate asculta mai jos.

Mike Shinoda a încercat să treacă peste emoţia care îl gâtuia, cântând această piesă despre "căutarea răspunsurilor". "Looking for An Answer" face referire la golul lăsat de plecarea lui Chester dintre noi, dar pune şi câteva întrebări vitale. În versuri Mike se întreabă dacă ar fi putut spune sau face ceva sau dacă pur şi simplu nu a existat nici un răspuns.

Linkin Park a urcat pe scena de la Hollywood Bowl în Los Angeles, pentru a îi aduce un omagiu vocii de aur care a fost Chester Bennington. Setlist-ul a inclus 31 de melodii, care au acoperit întreaga carieră a solistului. Concertul a durat peste 3 ore şi a fost transmis prin live streaming în toată lumea. Au fost multe momente când Mike Shinoda şi colegii din Linkin Park nu şi-au mai putut stăpâni lacrimile şi au fost pur şi simplu înecaţi de emoţie.

Un moment important pentru fani a fost discursul din intro, când Shinoda a afirmat că nu e foarte clar care va fi soarta trupei. "Looking for An Answer" este o piesă care se află încă în lucru, iar Mike le-a solicitat fanilor să fie atenţie la evoluţia sa via social media. Aparent acum am asistat doar la o reprezentaţie "beta" şi melodia finală ar putea suna diferit, cu extra instrumente şi poate şi o contribuţie vocală nouă.

Chester Bennington şi-a luat viaţa pe 20 iulie, momentul fiind urmat de multiple tributuri ale marilor artişti din film şi muzică. În cadrul evenimentului "Linkin Park & Friends" au urcat pe scenă pentru a îi aduce un omagiu membri System of a Down, Korn, blink-182, Bring Me the Horizon şi No Doubt.

Dincolo de tristeţea piesei noi, se vede puţină speranţa că Linkin Park va continua să existe ca formaţie, dar asta doar după ce rănile se vor mai fi vindecat puţin.