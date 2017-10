Maroon 5 intră în zona R&B cu piesa "Wait" - AUDIO

Maroon 5 continuă promovarea albumului "Red Pill Blues" cu piesa "Wait". Noul single este compus de solistul Adam Levine în colaborare cu Ammar Malik, ce a mai lucrat cu trupa pentru "Moves Like Jagger", și cu John Ryan, care a scris și produs piese pentru One Direction.

"Wait" este o piesă care duce sound-ul Maroon 5 în zona R&B, influențele electro fiind prezente de asemenea. Melodia este lansată ca single promoțional chiar de Halloween, artwork-ul piesei ilustrând un personaj feminim colorat în stilul benzilor desenate.

Noul album "Red Pill Blues", ce include piesa "Wait", dar și melodiile lansate anterior - "Don't Wanna Know", "Cold", ”Help Me Out”,"What Lovers Do" și "Whiskey" -, va fi lansat pe 3 noiembrie 2017, prin intermediul Interscope Records și a casei de discuri a solistului Adam Levine, 222.

Tracklist "Red Pill Blues" - Maroon 5:

Best 4 U What Lovers Do [ft. SZA] Wait Lips on You Bet My Heart Help Me Out (With Julia Michaels) Who I Am [ft. LunchMoney Lewis] Whiskey [ft. A$AP Rocky] Girls Like You Closure

US Deluxe edition bonus tracks:

"Denim Jacket" "Visions" "Plastic Rose" "Don't Wanna Know" (featuring Kendrick Lamar) "Cold" (featuring Future)

AUDIO: Maroon 5 - "Wait"

Ultimul album Maroon 5, ”V”, a apărut în 2014. Discul a fost înregistrat în Los Angeles și produs de Max Martin, Benny Blanco, Ryan Tedder de la OneRepublic, Shellback și Sam Martin. Trupa a lucrat aproximativ un an pentru album, în proces fiind implicați atât membrii stabili ai formației – Adam Levine, James Valentine, Mickey Madden, Matt Flynn, PJ Morton – cât și clăparul Jesse Carmichael, membru Maroon 5 ce a luat o pauză în perioada înregistrării materialului ”Overexposed”.

În 2016, Maroon 5 a concertat pentru prima oară în România. Evenimentul a avut loc pe 5 iunie, în Piața Constituției din București. (Vezi poze de la concertul Maroon 5 din 2016.)