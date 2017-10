Ascultă noua melodie a lui Kygo, "Stranger Things", colaborare cu OneRepublic - AUDIO

Kygo a luat decizia de a lansa câte un single pe zi în avanpremiera debutului noului său album. Săptămâna aceasta începe cu lansarea piesei "Stranger Things", realizată în colaborare cu OneRepublic.

Kygo este un DJ norvegian de 26 de ani, cunoscut pentru colaborările sale cu Selena Gomez, Ellie Goulding, Tom Odell şi John Legend. "Stranger Things" se pliază perfect pe trendurile actuale, având acelaşi nume ca şi serialul Netflix al cărui sezon 2 tocmai a debutat. Naivitatea şi dragoestea tinerească răsună în această piesă şi se reflectă şi în coperta viitorului LP.

Piesa este extrasă de pe albumul "Kids in Love" care soseşte vineri, pe 3 noiembrie. Startul lansării de single-uri a fost dat la începutul lunii, prin "Kids în Love", descris ca o baladă rock a anilor 80. În mod inedit are influenţe de U2 şi Bruce Springsteen, fiind profund americană ca sound. Kygo a lansat recent o colaborare cu John Newman, cunoscută drept "Let You Go", o piesă ceva mai dansabilă care se pretează la remixuri.

Apoi a sosit colaborarea cu Jason Walker, "Sunrise", cu extra pian şi elemente tropicale. "Stranger Things" îmi sună foarte mult a Coldplay şi Chainsmokers, genul de piesă care se aude noaptea la un festival în pădure gen Summer Well. Are un element EDM bine deghizat în sentimentalul sintetizator care se aplică pe vocea celor de la OneRepublic.

Kygo a dat lovitura cu remixul piesei "I See Fire" a lui Ed Sheeran, care a strâns peste 55 de milioane de play-uri pe SoundCloud şi 65 de milioane de vizualizări pe youTube. Tânărul a devenit primul producător de muzică house care a concertat la închiderea unei ceremonii olimpice la Olimpiada de la Rio din 2016.