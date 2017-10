Ascultă noua melodie a lui Sam Smith, "Burning", baladă emoţionantă despre despărţiri

Una dintre cele mai în vogă voci ale Marii Britanii, Sam Smith ne trezeşte emoţii profunde prin balada "Burning". Aceasta tocmai a debutat în cadrul unei emisiuni de la BBC Radio şi poate fi ascultată mai jos.

"Burning" precede lansarea albumului "The Thrill of It All", care va sosi pe 3 noiembrie prin Capitol Records. Acesta este al doilea LP al artistului, după apreciatul şi multi premiatul LP de debut "In the Lonely Hour". Pe această baladă emoţionantă Sam Smith cântă despre despărţiri, regrete şi dorinţa de a revedea persoană dragă proaspăt pierdută.

Senzaţia de pierdere este asemuită unei poveri uriaşe, a unei flăcări în piept. Piesa este minimalistă, doar pian şi vocea melancolică a lui Sam. Artistul a declarat într-un interviu recent că aceasta este melodia sa preferată de pe noul LP. Inspiraţia a venit de la o despărţire a muzicianului, urmată de multe nopţi pierdute în Soho şi cu viaţa de noapte activă a Londrei.

După atât de multe nopţi albe, tânărul britanic a simţit că "arde", creând acest single. Sam Smith ne prezenta cu două săptămâni în urmă un trailer al albumului său şi făcea senzaţie prin reprezentaţia de la Saturday Night Live, unde a cântat piesa "Pray".

Cea mai bună comparaţie a noului material vine chiar de la Sam:

Acest album nu sună drăguţ pentru mine. Este dur, sună matur, incomod. "In the Lonely Hour" a fost gin şi apă tonică cu prietenii. Albumul nou este un whisky băut de unul singur într-o cameră întunecată, noaptea, gândindu-te la viaţă. M-am dus într-o zonă profundă. Nu cred că mă voi mai duce în acea zonă, pentru că am ajuns puţin prea adânc acolo.

Luna trecută debuta primul single de pe noul disc, "Too Good at Goodbyes", o baladă cu puternice influenţe gospel. În vârstă de 25 de ani londonezul a câştigat un Glob de Aur şi un Oscar pentru melodia "Writing's on the Wall" compusă pentru filmul "James Bond Spectre".