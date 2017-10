Bullet for My Valentine înregistrează un album nou începând din noiembrie

Metaliştii galezi Bullet for My Valentine se pregătesc să intre din nou în studio, pentru a înregistra succesorul albumului "Venom" din 2015. Trupa a confirmat debutul sesiunilor de înregistrări pentru data de 6 noiembrie.

Grupul ajunge astfel la o discografie de 6 albume şi s-a aflat în faza de pre-producţie în ultima vreme. În această săptămână au avut programat ultimul concert pe anul 2017, cel din Mexic. Ultimele luni au fost marcate de scris versuri şi demo-uri pentru viitorul disc. "Venom", ultimul album al trupei se lansa pe 18 mai 2015, deci noul release vine destul de rapid.

Au avut loc schimbări de componenţă a trupei între timp. La începutul lui 2016 toboşarul Michael Thomas părăsea formaţia, fiind înlocuit de Jason Bowld de la AxeWound. Apoi în primăvara anului trecut Bullet for My Valentine semna un contract cu Spinefarm Records, lansând single-ul "Don't Need You" toamna trecută. Primele indicii despre un nou album au venit totuşi în aprilie 2017, când solistul Matt Tuck a postat pe Twitter "#BFMV6".

Acelaşi Matt declarase recent că "Don't Need You" a fost un indicator excelent pentru sound-ul adoptat de trupă pe viitoarele piese. De asemenea sunt promise cel puţin 2-3 melodii care vor surprinde fanii, prin schimbarea de sound şi direcţie. Marea revoluţie a materialului nou o reprezintă modalitatea de scriere a melodiilor. Nu a fost urmată formula precedentelor release-uri, iar viitorul LP ar urma să fie separat de restul eforturilor trupei.

BFMV a dorit să creeze melodii ample, complexe şi axate pe aspectul vocal şi melodic. Nu s-a abandonat totuşi latura heavy şi chorusurile catchy şi numai bune de dat din cap şi moshing. Grupul galez a schimbat şi basistul, înlocuindu-l pe Jason James cu Jamie Mathias, de la Revoker.

Bullet for My Valentine ne-a vizitat în 2013 la festivalul "Rock The City 2013", unde au urcat pe scenă şi cei de la Rammstein.