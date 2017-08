Mihail: un nou concept de show, prima oară la Untold

După succesul piesei "Who you are", Mihail a cucerit publicul de la Untold cu un nou concept de show, într-o formulă complexă. Vă invităm să aflați mai multe detalii în articolul de mai jos.

Mihail a fost unul dintre headlinerii de pe scena Forest în ultima zi a festivalului, unde timp de aproximativ o oră a reușit să capteze publicul cu piese precum “Noi ne privim", “Mă ucide ea”, “Who You Are”, dar și câteva surprize pregătite special pentru eveniment. În timp ce “Who You Are” crește în topurile de specialitate, Mihail și-a pus la punct și un nou concept de show. Dacă până acum artistul ne-a obișnuit în formula solo, alături doar de o chitară acustică, noul show cuprinde Pad-uri, chitare electrice și loopers, alături de el pe scenă fiind Dan Petean, chitaristul Dirty Shirt și For The Wicked. "E primul concert în această formulă, deci clar am avut emoții. M-a bucurat foarte mult reacția publicului și faptul că au simțit ce am încercat noi să transmitem"- Mihail “Who You Are”, cel mai nou single al artistului, se apropie de 7 milioane de vizualizari pe Youtube, bucurându-se de o primire incredibilă din partea fanilor, care cântă alături de artist fiecare vers în timpul concertelor. “Piesa este inspirată din diferite momente din viața, atunci când faci un pas înapoi și încerci să asimilezi ceea ce se întamplă în jurul tău. Ultimul an pentru mine a fost o perioadă de regăsire, în care am încercat să descopăr cine am devenit eu și dacă-mi place această persoană.” - Mihail