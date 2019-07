Korn încearcă să se opună forțelor întunecate într-un nou videoclip, filmat pentru piesa "You'll Never Find Me". Single-ul readuce în atenția fanilor sound-ul Korn ce i-a cucerit încă de la debutul trupei, liric piesa continuând să spună povestea albumului "The Nothing".

Noul album Korn este produs de Nick Raskulinecz și este inspirat de problemele personale prin care solistul Jonathan Davis a trecut în ultimii ani.

"În adâncime, pe acest Pământ trăiește o forță extraordinară. Foarte puțini oameni sunt conștienți de magnitudinea și semnificația acestui loc, unde răul / binele, întunericul / lumina, fericirea / durearea, pierderea / câștigul și speranța / deznădejdea coexistă ca o entitate - influențându-ne în fiecare moment din viața noastră. Nu e ceva de putem alege să navigăm, ci mai degrabă o conștientizare a acestei 'prezențe' care ne înconjoară la fiecare respirație, ca și cum am fi urmăriți în fiecare moment. Este locul unde energiile albe și negre se atașează de sufletele noastre și ne conturează emoțiile, alegerile, persepctivele și întreaga noastră existență. Există un loc calm miraculos în interiorul acestui vortex și este singurul loc unde echilibrul dintre aceste forțe există - acolo unde sufletul își găsește refugiul. Bine ați venit...E Nimicul (The Nothing)", a detaliat Jonathan Davis.

"The Nothing" va fi cel de-al 13-lea material de studio al trupei și va lansat pe 13 septembrie.