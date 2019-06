What's UP apare în "Orasu'n Mişcare", alături de alţi artişti, YouTuberi şi vedete online. Apar şi Mikey Hash şi BroMania, promovând mijloace alternative de transport. Îi vedem pe artişti în autobuzele STB, pe trotinetă, mergând pe jos sau pe bicicletă. Autobuzul este un adevărat ecosistem, un mic univers plin de poveşti ale celor mai diverşi oameni.

Vedem copii care se joacă cu kendama, bătrâni cu zeci de ani de povestit şi tineri care leagă prietenii. Piesa lui What's UP transmite un mesaj pozitiv, de uniune şi ne îndeamnă să arătăm că avem suflet într-o lume de roboţi. Muzicianul ne plimbă prin centrul Bucureştiului şi ne arată fântânile de la Unirea filmate de deasupra, dar şi cele mai pitoreşti zone ale Capitalei.

Alte nume de celebrităţi care apar în clip sunt JO şi Ghidush, care formează conexiuni imediat cu cei din transportul în comun. Melodia este compusă şi produsă de What's UP şi vine cu mesaj pozitiv. Iată ce declară rapperul despre creaţia sa:

Astăzi am lansat o piesă care vorbeşte despre o altfel de zi. Una pe care ne-o dorim sau poate o avem deja. Important este să fim împreună, să zâmbim, să avem grijă mereu unii de ceilalţi.

Whatsy vine după un an 2018 plin de lansări. Piese precum "Ora 2" şi "Hana" au făcut senzaţie la început de an, aproape de Ziua Indrăgostiţilor. De Ziua Femeii a venit "Iartă-mă Mama", apoi au debutat single-urile "Doare" şi "Cu tine pe Mine". În 2019 am putut asculta hitul "CuBANii", pe care What's UP apare alături de JO, criticând efemeritatea banului şi goana după avuţie.

Tot în 2019 am putut asculta piesa "Asta Sunt Eu", colaborare între Lidia Buble şi What's UP. Un moment special în viaţa artistului a fost ziua sa de naştere, sărbătorită cu o petrecere surpriză. Muzicianul a împlinit 30 de ani şi a fost sărbătorit de fani, prieteni, muzicieni şi celebrităţi în LOFT.