Videoclipul "All My Favorite Songs" spune povestea a doi adolescenţi captivi în faţa PC-ului şi care ajung să se cunoască prin intermediul său. E vorba despre un set de PC-uri old school, pline de abţibilduri şi care par incapabile să livreze gradul de fantezie creat de o persoană plictisită şi însingurată captivă în camera sa. E ceva "foarte Travis" şi "foarte Beck" în această piesă Weezer. Cumva combină sentimentul dulce-amar al dorului de socializare cu răsfăţul ironic al versului repetat "I don't know what's wrong with me".

Până la final toată lumea e captivă în faţa telefonului, iar protagonistul nostru ce pare luat din "Stranger Things" revine la vechiul său PC şi camera goală. Acest single este extras de pe viitorul album Weezer, "OK Human". Este materialul discografic cu numărul 14 pentru trupa din Los Angeles. Titlul acestui disc este un tribut pentru clasicul release Radiohead "OK Computer" şi ar putea reflecta alienarea umană exacerbată de izolare şi pandemie în ultimul an. Solistul Rivers Cuomo şi compania citează ca inspiraţie albumul Beach Boys "Pet Sounds", dar şi o fuziune a instrumentelor clasice din orchestră cu muzica anilor '60 şi '70.

Albumul este realizat fără "loop-uri, click track-uri şi sunete high tech", conform formaţiei. Dorinţa a fost de a folosi cât mai puţină tehnologie şi aparent nu vom auzi nici măcar o chitară electrică pe aceste piese noi. "OK Human" vine pe 29 ianuarie şi nu este singurul LP nou Weezer. Un album de tributuri pentru Van Halen numit "Van Weezer" va sosi la rândul său pe 7 mai. Van Halen a fost o inspiraţie uriaşă pentru liderul trupei, Rivers Cuomo. 2020 trebuia să fie un an special pentru grup, care avea un super turneu programat la nivel global, Hella Mega.

Artiştii ar fi urcat pe scenă alături de Green Day şi Fall Out Boy, cu o sumedenie de opriri în SUA şi Europa. Weezer va reveni în Europa în iunie, dacă permite pandemia. În 2020 Weezer a înregistrat o piesă numită "Beginning of the end (Wyld Stallyns Edit)" special pentru comedia cu Keanu Reeves "Bill & Ted Face the Music". Formaţia a lansat un album în jocul Fortnite în 2019.