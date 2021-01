"Tuonela" este un track inedit pentru că sună a symphonic metal, dar are şi secţiuni de voce înălţătoare tip power metal sau chiar glam. Acest single este şi o colaborare inedită între Therion şi Marko Hietala, fostul basist şi solist Nightwish. Odată cu lansarea lui "Leviathan" discografia Therion ajunge la 17 albume. Debutul său a venit prin Nuclear Blast. De pe acest LP am mai putut asculta single-ul titular "Leviathan", dar şi "Die Wellen Der Zeit", care a primit un clip cu o tematică medievală şi a prezentat luptele triburilor germanice.

Putem considera noile piese ca o revenire la origini pentru Therion, care se aventurase într-un ambiţios proiect rock opera odată cu ultimul album, cel din 2018, "Beloved Antichrist". Revenind la albumul cel nou, creierul trupei, Christofer Johnsson a dorit să creeze ceva special alături de colaboratorul Thomas Vikstrom, după cum declara chiar el:

Am realizat singurul lucru care mai rămăsese din toate unghiurile de explorat. Am decis să le dăm oamenilor ceea ce au tot cerut. "Leviathan" este primul album pe care l-am umplut cu piese hit Therion.

"Leviathan" include contribuţii vocale feminine pe "The Leaf of the Oak of Far" şi un cor care aminteşte de albumul "Theli" din 1996. Piesa "Leviathan" ne oferă o mostră de triluri feminine de opera şi un cor monumental, iar "Die Wellen Der Zeit" este o aluzie şi un tribut pentru Richard Wagner. Noul LP poate fi văzut că o uşoară revenire la "Lemuria" şi "Sirius B". Therion ar pregăti un "Leviathan 2" şi "Leviathan 3" pentru 2022 şi 2023.

Despre colaborarea cu basistul Nightwish, Chris a declarat următoarele:

Ca toată lumea sunt foarte trist şi surprins să citesc că Marko părăseşte Nightwish. Dar înţeleg semnificaţia motivelor sale şi sunt mulţi care sunt frustraţi de aceleaşi lucruri. Marko a fost activ ca artist profesionist cu diferite trupe de calitate din anii '80, aşa că sunt absolut sigur că va reveni pe scenă cândva. E prea bun să nu fie implicat în muzică.

Therion a cântat în România în octombrie 2012, sărbătorind 25 de ani de la înfiinţarea trupei, dar şi promovând discul "Les Fleurs du Mal". Cel mai interesant concert al lor din România a fost totuşi cel din 2006, atunci când au împărţit show-ul de la Sala Palatului în 2 acte: primul a fost pe bază de coveruri interpretate de o orchestră cu soprane şi zeci de instrumentişti pentru piese Therion şi al doilea a inclus coveruri după muzică clasică realizate de formaţia Therion.

"Clavicula Nox" cântat de soprane a fost magic.