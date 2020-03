"The Other Side" este doar una dintre piesele pregătite de artişti pentru "Trolls World Tour". Justin Timberlake este actor vocal pentru această animaţie, dar este şi producător executiv al coloanei sale sonore. Pe acelaşi soundtrack mai regăsim creaţiile unor artişti ca Anderson .Paak, George Clinton, Haim, Icona Pop, ba chiar şi Ozzy Osbourne. Mai apar şi Mary J. Blige şi Luwdig Goransson. Coloana sonoră debutează pe 13 martie prin RCA.

În noul videoclip cei doi apar într-un glob disco, iar SZA face senzaţie fiind îmbrăcată în cea mai lucioasă ţinută posibilă. Justin este elgant într-o jachetă din piele şi cu cele mai funky mişcări de dans pe care le-am văzut de la 'N Sync încoace. SZA trece la o ţinută de ani '70 la mijloc de clip, cu o frizurv afro amplă, urmată de un outfit haute couture bun de film SF. Clipul este regizat de către Daniel Russell. Melodia a fost compusă de Timberlake alături de Sarah Aarons şi produsă de către Ludwig Goransson, cunoscut pentru "This Is America" a lui Childish Gambino.

SZA a lansat albumul de debut, "Ctrl" în 2017 şi a tot oferit teasere cu privire la un al doilea material ce va sosi în curând. Artista a prommovat viitorul disc drept fructul colaborării cu Sia, Pharrell şi Timbaland. Ca inspiraţie ar fi "o piesă trap din perspectiva lui Joni Mitchell". Muziciana a promis că vom auzi ceva nou cu siguranţă în 2020.

Justin Timberlake a încheiat recent turneul de promovare a albumului "Man Of the Woods", de pe care s-a remarcat piesa "Say Something". A fost un LP infuzat cu influenţe country şi experimente muzicale. Timberlake nu e străin de piese hit din desenele animate "Trolls", creând mega hitul "Can't Stop The Feelin'" pentru un film din serie. Noua peliculă va debuta pe 17 aprilie în SUA şi este o producţie DreamWorks şi Universal Pictures. Toţi artiştii menţionaţi mai sus au un rol vocal în animaţie.