Slash, Myles Kennedy & The Conspirators au lansat un video filmat live pentru piesa "Boulevard Of Broken Hearts". Pasajele video au fost surprinse în cadrul concertului sold out de la The Eventim Apollo, Londra, susținut pe 20 februarie.

Clipul piesei "Boulevard of Broken Hearts" a fost filmat și editat de către Dan Sturgess și este o modalitate excelentă de promovare a viitoarelor concerte ale lui Slash cu Myles Kennedy & The Conspirators. Turneul trupei ajunge luna aceasta în America de Sud, în iunie urmând să înceapă segmentul european. Melodia este compusă de Slash, chitaristul detaliind cum a ajuns pe albumul "Living the Dream". "Aceasta cred că este ultima chestie pe care am compus-o și pe care am prezentat-o trupei. A fost încă una din acele idei în privința cărora nu eram foarte sigur că vor fi bine receptate de către băieți. Dar refrenul a fost realizat într-o manieră ce știam că va fi bine primit, iar pornind de acolo, nu a trebuit decât să ne dăm seama cum ar trebui să sune strofele și celelalte secțiuni. S-a închegat destul de repede, aș spune, iar după ce Myles a ascultat-o, a avut imediat o idee pentru partea vocală", a dezvăluit Slash. Albumul "Living the Dream" include 12 piese, la care Slash, Myles Kennedy (voce), Brent Fitz (tobe), Todd Kerns (bas, voce) și Frank Sidoris (chitară, voce) au lucrat împreună cu reputatul producător Michael "Elvis" Baskette. Acesta este recunoscut pentru colaborările sale cu nume sonore ale rock-ului internațional, precum Alter Bridge, Iggy Pop și Incubus. Tracklist "Living the Dream" - Slash cu Myles Kennedy & The Conspirators: The Call Of The Wild Serve You Right My Antidote Mind Your Manners Lost Inside The Girl Read Between The Lines Slow Grind The One You Loved Is Gone Driving Rain Sugar Cane The Great Pretender Boulevard Of Broken Hearts Slash cu Myles Kennedy și The Conspirators au susținut două concerte în România. În 2013 au avut un concert sold out la Sala Palatului, iar în 2015 au umplut Arenele Romane.