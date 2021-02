În vârstă de 51 de ani, Myles Richard Bass aka Myles Kennedy e pregătit să ne ofere un al doilea album solo. Muzicianul începe piesa nouă "In Stride" cu riff-uri accelerate şi cu un uşor iz country. E în general o înlănţuire de note pe care o păstrezi pentru solo-ul impresionant de la mijlocul piesei sau spre final. Myles a ales totuşi altfel. Videoclipul este plin de animaţii ce fac aluzie la o invazie a extratereştrilor, care se prezintă cu un design similar cu creaturile din "War of the Worlds".

Myles e observatorul liniştit, care stă într-o cafenea atunci când lumea se sfârşeşte în jurul său, în ritm de tancuri şi mesaje de alertă pe telefon. Capul Statuii Libertăţii zboară răpus de alieni şi asta ne aminteşte de filmul "Cloverfield". Nu ştim dacă toate aceste referinţe la filme apocaliptice cu alieni sunt coincidenţe sau realizate intenţionat de regizorul Stefano Bertelli. Tot el se află şi în spatele videoclipului "Native Son", lansat recent de Alter Bridge.

Solistul care îl însoţeşte pe Slash în turneu, dar şi omul de bază al trupei Alter Bridge şi-a găsit timp în ultimul an să înregistreze un nou album. Au trecut doar 3 ani de la primul album solo, "Year of the Tiger", iar acum Myles Kennedy are deja încă un LP gata. Şi nici nu e singurul, pentru că proiectul Slash featuring Myles Kennedy & the Conspirators înregistrează la rândul său un album. Solistul a petrecut mult timp acasă în 2020, din cauza turneelor anulate şi a reuşit să îşi canalizeze energia spre aceste discuri noi.

"The Ides of March" a fost realizat alături de prietenul şi toboşarul Zia Uddin şi basistul şi managerul Tim Tournier. Cei 3 au înregistrat în Florida, alături de producătorul Michael "Elvis" Baskette. Iată cum arată tracklist-ul noului LP:

01. Get Along

02. A Thousand Words

03. In Stride

04. The Ides Of March

05. Wake Me When It's Over

06. Love Rain Down

07. Tell It Like It Îs

08. Moonshot

09. Wanderlust Begins

10. Sifting Through The Fire

11. Worried Mind

Pe Slash alături de Myles Kennedy and the Conspiratios i-am văzut în concert la Bucureşti în 2015, la Arenele Romane. În deschidere au cântat cei de la RoadKillSoda, dar şi Raveneye. Spre încântarea publicului Myles, Slash and co au cântat "Anastasia", dar şi un cover după "Nightrain" de la Guns N' Roses şi "Starlight", cover după Slash. S-a auzit şi "Sweet Child O'Mine" spre final.