La prima vedere, "Get Along" pare să vorbească despre o relație care este pe punctul de a muri, dar și o doleanță pentru cuplu de a rezolva problemele înainte de a fi prea târziu. Noul videoclip, totuși, preia această idee și o aplică crizei ecologice din ce în ce mai serioase resimțită de întreaga planetă.

Kennedy a lucrat împreună cu regizorul Ollie Jones, iar creatorii de animație Jake Lava și Sam Clark au adus la viață povestea videoclipului printr-o serie de personaje. Rezultatul prezentă o lume care adesea închide ochii la modul în care natura este afectată de acțiunile omului. Mai multe animale se unesc pentru a se răzvrăti împotriva poluării crescânde din cauza defrișărilor.

"Get Along" este cea de-a treia melodie extrasă de pe viitorul album solo al lui Kennedy. Anterior, muzicianul a lansat "In Stride" și piesa "The Ides of March", cea care dă și numele albumului. Noul disc va sosi pe 14 mai prin Napalm Records.

Myles Kennedy este cunoscut ca solistul trupelor Alter Bridge şi Slash and the Conspirators, iar el a folosit perioada de lockdown pentru a îşi finaliza al doilea album solo din carieră. Cu toate turneele şi concertele anulate, Myles a găsit idei pentru piese noi. Acest LP a fost produs de vechiul colaborator al solistului, Michael "Elvis" Baskette.