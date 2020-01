Humanist este un proiect fondat de Rob Marshall, care cântă la chitară Exit Calm și a colaborat cu muzicianul britanic Mark Lanegan pe albumele "Gargoyle" "Somebody’s Knocking".

"A fost o plăcere să mi se propună să fac parte din proiectul Humanist al lui Rob. Mark Lanegan m-a întrebat și mi-a plăcut ideea imediat. E o bestie! Am tras vocea, iar pentru videoclip am mizat pe ideea unei mașini care merge în viteză pe o autostradă goală. Am filmat video-ul în New York în câteva zile și totul s-a închegat", a povestit Dave Gahan.