"Inima naivă" este o piesă pop cu influență dance, care transmite emoție și regretul despărțirii de persoana iubită transpusă într-un cadru cosmic, ireal, ce a prins viață în studiourile DeMoga.

După o colaborare care a început acum doi ani, Marius Moga împreună cu Sebastian Dobrincu au creat studioul IREAL, un spațiu dotat cu tehnologie de ultimă oră, unde realitatea augumentată te trimite în orice loc pe care ți-l poți imagina. Videoclipul piesei "Inimă naivă" a fost filmat pe "Marte", în premieră în noul studio.

"Împreună cu Ioana și întreaga echipă am reușit să creăm o poveste frumoasă și sinceră, bazată pe ceva ce toți trăim cel puțin o data în viață – a iubi naiv, fără prejudecăți. Lucrăm de aproape un an la această piesă. Am făcut mii de modificări până ne-am convins că transmite emoția potrivită. Am reușit totodată sa facem premieră prin clipul piesei, folosind tehnologii de producție virtuală nemaintâlnite într-un clip muzical. Deși pare că ne cântăm iubirea neîmplinită pe Marte, în realitate toată acțiunea a avut loc într-un platou de filmare. Sunt recunoscător întregii echipe și sperăm ca piesa să ajungă la sufletele a cât mai multor oameni", a declarat Sebastian Dobrincu.