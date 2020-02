Ioana Ignat, unea dintre vocile unice ale peisajului muzical autohton îşi îmbină voicea cu a lui Florian Rus, pe piesa "Singură Greşeală". Artiştii cântă despre "singura greşeală de care mi-e dor", acel moment când ai avut o relaţie specială la momentul nepotrivit. Muzicienii se ţin de mână în ploaie după ce au evadat dintr-un buncăr distopic în care tineri traşi la indigo erau spălaţi pe creier. Este o temă văzută în multe filme SF, a societăţii monitorizate de Big Brother care se resetează după un eveniment apocaliptic. O altă teorie este că tinerii sunt prizonieri într-o închisoare high tech şi comunică cu exteriorul doar prin ecrane.

De remarcat şi identitatea vizuală a celor doi în marea de personaje. Toţi sunt îmbrăcaţi în alb imaculat, traşi la indigo, dar Florian Rus are un desen inedit pe bluza sa. Faţă de celelalte domnişoare, Ioana Ignat are pietre lucioase pe haina sa albă. ŞI încălţămintea celor 2 este mai înaltă decât a celorlalţi şi are o talpă mai proeminentă. Amintesc de încălţările din "Back to the Future" realizate de Nike, devenite virale pentru că se pot închide singure.

"Singura Greşeală" este al treilea single extras de pe albumul de debut al lui Florian Rus cunoscut artistic sub numele de florianrus. EP-ul se numeşte "Străzile din Bucureşti" şi a debutat la final de an 2019. Florian nu este străin de hituri, colaborând în calitate de compozitor cu nume mari, de la Andra şi Nicole Cherry la Mira şi Marius Moga. Debutul său a venit ca artist solo cu 2 ani în urmă prin piesa "Cat încă ne mai iubim". Piesa "Străzile din Bucureşti" l-a pus totuşi definitiv pe harta muzicală de la noi.

Ioana Ignat este cunoscută pentru un timbru unic şi se remarcă prin faptul că îşi compune singură piesele. Cele mai apreciate track-uri ale sale sunt "Mă dezîndrăgostesc", "Doar pe a ta" şi "Nu mă uita", acesta din urmă atingând peste 70 de milioane de vizualizări pe YouTube. Recent Ioana a lansat melodiile "Azi" şi "Tu nu meriţi".