Ioana Ignat a lansat piesa "Azi", pentru angoasele zilei de luni - AUDIO

Ioana Ignat a lansat a doua piesă din 2020, "Azi", o melodie perfectă pentru angoasele zilei de luni. Una dintre vocile deosebite în peisajul muzical autohton, Ioana a avut un an 2019 plin de realizări şi a început 2020 în forţă. Ascultă noua piesă în articol şi află evoluţia artistei.

Anul 2020 a început cu release-ul "Tu nu meriţi", iar acum Ioana ne prezintă piesa "Azi". Versurile spun clasica poveste a condiţiei umane, cu promisiunea pe care ţi-o faci singur "de Azi voi face...". "De Azi" încep hotărârile de an nou, dietele, promisiunile şi "noul eu". E un sentiment pe care l-am trăit cu toţii şi care se manifestă mereu când se termină luna şi începe alta nouă. "Azi" este o piesă compusă de Ioana Ignat, cum s-a întâmplat şi în cazul melodiilor "În palma ta" şi "Nu mă uita".

Ioana cântă despre "ziua în care nu mai plânge de dor" şi în care îşi lasă în urma tristeţile şi regretele. Instrumentalul este unul ritmat, dar blând, cu o percuţie şi bas old school, între pop şi R&B. Tânăra artistă vine după un an 2019 de excepţie, foarte productiv. Ioana a cucerit topurile cu hitul "În palma ta", a doua colaborare cu Edward Sanda şi a lansat 5 melodii. Are totuşi numeroase alte trackuri înregistrate în studio şi pregătite pentru lansare în 2020.

Muziciana din Botoşani este o poveste de succes, care a cucerit industria muzicală de la noi în doar 3 ani. Secretul este timbrul unic, dar şi faptul că artista îşi compune singură piesele. Are şi o imagine specială şi o prezenţă puternică live. Primul său single a fost "Mă dezîndrăgostesc", care a cucerit publicul de la prima ascultare. Cu piese ca "N-am nevoie" (alături de DJ Sava) sau "Muritor", Ioana Ignat a intrat în Trending şi a dovedit că primul hit nu a fost o coincidenţă.

Piesa "Doar pe a ta" a fost pe locul întâi în topuri şi a fost cea mai difuzată melodie din anul 2017, dar şi piesa românească care a stat cel mai mult în Top Shazam. Tot în 2017 Ioana a lansat single-ul "Nu mă uita", marele său hit care a strâns 72 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artista a colaborat şi cu Dorian Popa, Super Monkeys, Havana, Tudor Monroe şi Pavel Stratan, dar şi cu Shift şi What's UP.