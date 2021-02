"Fluturii" din stomac sunt asociați cu entuziasmul, bucuria, exaltarea. Fiecare dintre noi trăiește această senzație în mod particular. Dar ce se întâmplă când nu mai suntem îndrăgostiți? Unde ne zboară fluturii din stomac? Despre aceste sentimente de apatie, tristețe și complexitatea acestei emoții vorbesc și cei doi artiști în piesa "Fluturii", care a fost compusă de Liviu Teodorescu, JO, Ionuț Vasilache, Florian Rus și Alex Parker.

"Îmi doream de mult o colaborare cu JO. Este una dintre vocile mele preferate din România, are în voce atât de multă dulceaţă şi feminitate, încât atunci când ascult strofa ei de pe #Fluturii, am senzaţia că cineva îmi toarnă miere în ureche. Metafora <<fluturii>> e legată de sentimentele dintre doi oameni, care ajung în timp să se degradeze, dacă acele sentimente nu sunt întreţinute cu atentie şi cu iubire. De asta <<Zboară fluturii din stomac>>, că <<nu am fost atenţi>>. Flacăra de început dintr-o relatie este ceva ce în timp se duce, dar o relaţie matură se întreţine cu respect şi cu atenţie din partea ambelor părţi. Despre asta e <<Fluturii>>.", a declarat Liviu Teodorescu.