În videoclipul piesei "Calling On Me" artiştii apar într-un soi de spaţiu holografic, care randează imagini fascinante şi simulează medii diferite de pe Terra. Aminteşte de un "holodeck" dintr-un film SF, iar cei doi trec prin ninsoare, deşerturi, aleargă cu antilopele şi păşesc printre stânci sau pe fundul mării. Navighează între gheţari şi se strecoară prin vegetaţie în Amazon. Single-ul este o combinaţie dintre dancehall şi pop, lăsând în urmă întunecimea materialelor clasice Tove Lo.

De această dată ascultăm un track vesel, dansabil, cu mesaj optimist ce pare dedicat îndrăgostiţilor aflaţi la distanţă unul de celălalt. Sean Paul este la primul single din 2020, în vreme ce Tove Lo a avut deja un început de an ocupat, lansând piesele "Bikini Porn" şi "Passion and Pain Taste the Same When I'm Weak" luna trecută. Ambele au fost produse de Finneas, fratele lui Billie Eilish şi geniul creativ din spatele pieselor sale. Artista a mai lansat şi un videoclip pentru piesa senzuală "Are U Gonna Tell Her". Tove Lo a oferit fanilor toamna trecută al patrulea LP din cariera, "Sunshine Kitty".

Sean Paul a avut de spus următoarele despre noua sa colaborare:

"Calling on Me" este o piesă super, care reflectă adevărata latură a iubirii. Dacă iubeşti pe cineva, energia nu se schimbă niciodată. Cel drag te poate chema oricând. Sunt mândru să am o solistă uimitoare ca Tove Lo pe track cu mine.

Sean Paul va fi headliner la festivalul Strawberies and Creem în iunie, iar Tove Lo se pregăteşte de un turneu în Europa, Marea Britanie şi America de Nord în această primăvară. În 2019 Sean Paul a lansat piesa "Contra La Pared", colaborare cu vedeta columbiană reggaeton J. Balvin. Pe artist l-am putut vedea şi la Neversea 2019, urcând pe scenă alături de Afrojack, în faţa a zeci de mii de fani.

Sean a concertat şi la Bucureşti în faţa a 4000 de fani la Arenele Romane în Bucureşti în 2018.