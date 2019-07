În noul videoclip "How Do You Sleep?", Sam Smith ne destăinuie cât de greu a trecut peste decepțiile iubirii. Complet eliberat de orice complexe, Sam dansează nestingherit alături de o echipă de dansatori profesioniști, după o coregrafie realizată de Parris Goebel.

"Anul acesta, atât din punct de vedere personal, cât și muzical, mă simt atât de liber. M-am distrat când am realizat această piesă și acest videoclip mai mult ca niciodată. E timpul să dansăm, dragii mei", a declarat Sam Smith.

"How Do You Sleep?" este primul single solo lansat de Sam Smith anul acesta. Melodia este produsă de ILYA și pune în valoare senzualitatea lui Sam Smith.

În 2017, Sam Smith lansa "The Thrill of It All", material ce s-a plasat pe prima poziție în topul american Billboard 200. De pe acest album au fost promovate piese ca "One Last Song" și "Pray".

Cu primul său album, ”In The Lonely Hour”, Sam Smith a scris istorie: materialul a stabilit un nou record, staționând 67 de săptămâni consecutive în Top 10 Official Albums Chart UK. Deși a fost un album de debut al unui artist englez, necunoscut publicului până atunci, LP-ul a reușit performanța de a urca până pe poziția a doua în topul american Billboard 200, fiind totodată dublu certificat cu platină pentru vânzări ce au depășit două milioane de copii.